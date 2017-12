Feuerwehr und Bauhof Hausen endlich unter einem Dach

"Dies ist ein großer Tag für unsere Feuerwehr und unseren Bauhof", sagte Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD). Auf diesen Tag habe man aber lange warten müssen. Aufgaben, Organisation und Ausstattung der Feuerwehren hätten sich im Lauf der Jahrzehnte deutlich gewandelt, erklärte der Gemeinde-Chef. Hierfür brauche die Feuerwehr ein funktionales Feuerwehrhaus.



Von einem funktionalen und zweckmäßigen Feuerwehrhaus konnte bei der bisherigen, in die Jahre gekommenen Unterkunft im Dekan-Drummer-Weg schon lange keine Rede mehr sein. Anstatt einer unwirtschaftlichen Sanierung sei durch die Gemeinde schon vor 17 Jahren ein Neubau ins Auge gefasst worden.



Lange Planung

Erste Planungen hätten laut Zimmer sich mit dem Grundstück des bisherigen Bauhofgrundstückes im Pilatusring befasst, welche dann aber wieder verworfen wurden. Als neugewählter Bürgermeister im Jahr 2014 sei er sofort an die Planungen herangegangen. Am 16. Juni 2016 habe man mit einem Spatenstich den Neubau des Feuerwehr- und Bauhofhauses aufnehmen können. Er sei sehr stolz darauf, dass nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit die Eröffnung und Übergabe der Gebäude an die Gemeinde Hausen und damit an die Feuerwehr und den Bauhof nun gefeiert werden könne.



Die Gemeinde Hausen lege immer großen Wert darauf, dass möglichst viele Bauhofmitarbeiter und auch Mitarbeiter der Verwaltung Mitglieder in der aktiven Feuerwehr sind, führte Zimmer aus. Somit könne die Feuerwehr Hausen auf sieben Männer zurückgreifen, die im Falle eines Falles sofort oder in kürzester Zeit an Ort und Stelle sein könnten.



Grundstück abgetreten

Zimmer dankte Christoph Buschner, der gemeinsam mit seiner Schwester bereit war, einen Teil des Grundstücks an die Gemeinde zu verkaufen. Somit sei die Gemeinde nun auch in der Lage, die Außenbestände des Bauhofes vom Pilatusring auf das neue Gelände umzulagern.



"Oberpfälzer Dickschädel"

Ein Dankeschön sagte er auch dem - wie er sagte - "liebenswerten Oberpfälzer Dickschädel" Siegfried Iglhaut, der sich in vielen Jahren als Kommandant intensiv für den Neubau eingesetzt habe. Als kleine Anerkennung für Iglhauts ehrenamtliches Engagement überreichte Zimmer dem Kommandanten eine Woche Urlaub im Feuerwehrheim in Bayerisch Gmain.



Iglhaut sagte, dass dieser Neubau einen besonderen Stellenwert in der Geschichte der Feuerwehr Hausen haben werde. Der Kommandant dankte Bürgermeister und Gemeinderat. Er erinnerte daran, dass die Entscheidung für den Standort nicht ohne größere Auseinandersetzung verlaufen sei, ihm selbst bei der einen oder anderen Gemeinderatssitzung der Geduldsfaden gerissen sei und die Sitzungszimmertüre das eine oder andere Mal heftiger ins Schloss gefallen sei. "Doch wie soll es in Hausen auch anders sein, wird doch bis zum heutigen Zeitpunkt noch immer von einzelnen Personen über den Bau diskutiert", ärgerte sich Iglhaut.



Diskussion um Zufahrt

Selbst zum Schluss der Bauphase werde noch über die Breite der Zufahrt diskutiert. Nichtsdestotrotz gehe ein lange ersehnter Wunsch nach einem zeitgerechten Feuerwehrbau in Erfüllung. "Wir haben hier vier Stellplätze, Werkstatträume, eine Schlauchpflegeanlage, einen Schulungsraum, einen Jugendraum, Besprechungsraum, Büro, eigene Umkleiden für Damen und selbst eine Waschhalle", freute sich Iglhaut.



Leider könne man nicht sagen, dass man ab sofort umziehen könne, gebe es doch noch Probleme mit der ausführenden Elektrofirma. Planer Volker Rosbigalle überreichte einen gebackenen, überdimensionalen Schlüssel. Man habe für das Gebäude über 300 Kubikmeter Beton verbaut. Die veranschlagten Baukosten von rund drei Millionen Euro werde man nicht überschreiten, sondern werde sogar drei bis fünf Prozent günstiger abschließen als kalkuliert. Foto: Alexander Hitschfel