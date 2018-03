Feuerwehr löscht brennende Gartenhütte in Thurn

Am Mittwoch um 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Heroldsbach/Thurn mit dem Schlagwort "Brand Gartenhütte" nach Thurn alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule deutlich sichtbar.



An der Einsatzstelle angekommen wurden umgehende Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Aufgrund der raschen Brandausbreitung sowie der engen Bebauung zum Haus wurde eine Alarmstufenerhöhung veranlasst. Hier wurden die Kollegen der Feuerwehr Hausen nachalarmiert.



Zügig konnte nun unter Einsatz von Schaum als Netzmittel eine gute Löschwirkung erzielt werden. Dass die Rauchsäule über den Landkreis Forchheim hinaus sichtbar war, zeigte der "Besuch" der Kollegen der Feuerwehr Hemhofen/Zeckern, welche ihrerseits von der Leitstelle Nürnberg alarmiert wurden. Sie mussten jedoch nicht tätig werden und konnten die Einsatzstelle schnell wieder verlassen.



Nach dem Ablöschen der Glutnester sowie dem Ausräumen der Brandräume konnte auch die Feuerwehr Heroldsbach/Thurn die Einsatzstelle wieder verlassen. Nach einer Brandnachschau am späten Nachmittag konnte die Einsatzstelle komplett abgeschlossen werden.