Feuerwehr Langensendelbach ehrt drei besonders verdiente Mitglieder

Vorsitzender Jochen Düsel begrüßte die Feuerwehrmitglieder, Ehrengäste sowie Abordnungen der Nachbarwehren und Ortsvereine.



Bürgermeister Oswald Siebenhaar (FW) betonte in seinem Grußwort, wie wichtig die Wehren für die Gemeinden seien. Das Ehrenamt müsse wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.



Über die Ersthelfer sagte er: "Wir dürfen es nicht zulassen, dass Menschen, die ihren Job verrichten, Angst vor Einsätzen oder im Dienst haben müssen." Gesetzgeber und Justiz seien gefordert, hier schnellstens Abhilfe zu schaffen und Gewalt gegen Retter nicht zuzulassen.



Nach den Begrüßungen ehrte Kreisbrandrat Oliver Flake für 30 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Langensendelbach Thomas Güthlein, Hubert Hofmann, Harald Mirschberger, Andreas Hofmann, Jörg Reichel und Roland Werner. Für 60 Jahre Treue zur Feuerwehr wurden Gregor Heim und Heinrich Werner geehrt. Vorsitzender Jochen Düsel dankte beiden für ihre Unterstützung und Hilfe. Bei beiden habe es nie ein Nein gegeben, wenn sie gefragt wurden.



Eine besondere Ehrung bekam Hans Schorr. Er organisierte 30 Jahre lang die Ausflüge für die Feuerwehr, die der jährliche Höhepunkt im Vereinsleben sind. Damit leistete Hans Schorr "seinen Beitrag zur Pflege der Gemeinschaft in unserer Feuerwehr" erklärte Düsel in seiner Laudatio. Musikalisch umrahmt wurde das Stiftungsfest vom Musikverein Langensendelbach-Marloffstein.