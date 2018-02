Faschingsumzüge im Kreis Forchheim: Erlaubt ist, was gefällt

Den Anfang machen die Heroldsbacher Narren am Samstag. Am Wochenende beginnen wieder die zahlreichen Faschingsumzüge im Kreis Forchheim (siehe Infobox). Um bei den Umzügen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, renovieren und gestalten die verschiedenen Gruppen ihre Umzugswagen mit viel Fantasie. Dabei haben die Wagen nicht wie in der Karnevalshochburg Köln immer einen politischen Hintergrund. Egal ob jamaikanischer Inselflair, futuristische Raumfahrt oder frühlingshafte Blumenwiese, in Franken ist erlaubt was gefällt.



Nicht gerade billig

Bei Faschingsumzügen gebührend aufzufallen ist nicht gerade billig. Die thematisch dekorierten Wagen verschlingen meist große Summen. "Für die Gestaltung unseres Wagens haben wir 1500 Euro zugesagt bekommen. Die waren jedoch nach drei Monaten Bauzeit verbraucht und wir benötigten in den folgenden zwei Monaten zusätzliche 500 Euro um den Wagen fertigzustellen", gibt der Vizepräsident des Neunkirchner Carnevals Verein, Clemens Vykydal, zu.



Wann die Vorbereitungen bei den Faschingsvereinen beginnen, ist sehr unterschiedlich. Während die meisten ihre bewährten Wagen eine Woche vor dem ersten Faschingsumzug in Stand setzen und aktualisieren, können andere erst wenige Stunden vor dem Umzüge tätig werden. Der blaue Pickup mit der begehbaren blumengeschmückten Krone des Prinzenpaars des Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein ist ein solcher Fall. Welke und vertrocknete Blüten wären schließlich nicht die schönste Verzierung. Hier ist kurzfristiger Einsatz der Narren gefragt. So verbringen bis zu vier Personen den Vortag der Veranstaltung mit wenig anderem, als die Krone in stundenlanger Kleinarbeit mit unzähligen Blüten zu dekorieren.



Viel ehrenamtliche Arbeit

Für die Instandsetzung benötigen die Faschingsvereine im Schnitt 50 Arbeitsstunden. Besonders aufwändige Wagen können aber auch leicht ein Vielfaches an Arbeitskraft benötigen. In solchen Fällen werden die Fahrzeuge meist nicht jedes Jahr, sondern erst nach einigen Faschingssaisons umfassend überholt. Dann bleibt den Narren ein paar Wochenenden nicht allzu viel Zeit für Privates. "Wir haben dieses Jahr drei Wochen jeden Freitag und Samstag mit sechs bis acht Freiwilligen bis zu sechs Stunden an unseren neuen Aufbau gearbeitet", bestätigt der Hofmarschall des Fosanachtsverein Heroldsbacher Narren, Jürgen Schleicher, den Aufwand einer umfassender Renovierung.



Manchmal dauern die Renovierungen sogar so lange, dass sich selbst Faschingsenthusiasten nur noch dunkel an den letzten Umzug der Wagen erinnern können. So wird die Dampflock mit dazugehörigen Eisenbahnwagen des Neunkirchners Carnevals Verein seit drei Jahren neu aufgebaut und wird wohl auch dieses Jahr nicht rechtzeitig zum Umzug am Dienstag fertig werden. Für das 50. Jubiläum des Vereins 2019 soll die Lok jedoch wieder in neuen Glanz erstrahlen. Zwar hätte sie wahrscheinlich noch ein paar Jahre gehalten, wäre aber spätestens nach dieser Saison renovierungsbedürftig gewesen. Das hätte jedoch einen ziemlich vollen Terminplan für die Neunkirchener Narren bedeutet. So soll doch für nächstes Jahr ein ganz besonderer Jubiläumswagen zusätzlich gestaltet werden.



Am Ende dieser Bauzeit steht dann in Fällen wie bei den Neunkirchenern ein Wagen, der bei pfleglicher Behandlung bis zu zehn Jahre halten kann. Dies gilt jedoch nur, wenn er nur ein paar Mal pro Jahr eingesetzt wird. Da die kunstvoll dekorierten Fahrzeuge vom TÜV geprüft sind und in der Regel eine ganzjährige Straßenzulassung haben, könnten die Narren sie viel häufiger fahren. Trotzdem behalten die Fahrzeuge nur selten das ganze Jahr ihren festlichen Glanz. "Wir bauen wahrscheinlich am Aschermittwoch oder am darauf folgenden Samstag wieder ab. Schließlich wird der Wagen wieder bei der Arbeit auf dem Hof benötigt", sagt Anita Hofmann, Präsidentin des Fosanochtsvereins Heroldsbacher Narren.



Alle Faschingsumzüge in der Region auf einen Blick:

Samstag, 10. Februarr:

- Heroldsbach, Beginn 13 Uhr

Sonntag, 11. Februar:

- Forchheim, 13.30

- Ebermannstadt, 14 Uhr

- Gößweinstein, 14 Uhr

- Hirschaid, 14 Uhr

Rosenmontag, 12. Februar:

- Neuses (Eggolsheim), 14 Uhr

- Waischenfeld, 14 Uhr

Faschingsdienstag, 13. Februar

- Neunkirchen am Brand, 14 Uhr

- Dobenreuth, 14.30 Uhr

- Plech, 13.30 Uhr

- Pottenstein, 14 Uhr

- Hollfeld, 14 Uhr