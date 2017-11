Familienmusik Schreyer gestaltet Benefizkonzert mit

Was haben die Hochzeit des Maulwurfs und eine fliegende Ziege in einem Konzert zur Adventszeit verloren? Und dann tritt auch noch ein Heiliger mit langen Ohren auf. Nun gut: Mit dem "Santa Claus is coming", der "Little Town of Bethlehem" und dem berühmten "White Christmas" kriegt das traditionelle Benefizkonzert "Weihnachten für alle" am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Klosterkirche Forchheim schon noch die Kurve. Und mit kammermusikalischen Werken wie Händels Wassermusik und dem Weihnachtskonzert von Corelli wird es auch richtig festlich.



Vielfalt ist Prinzip

Vielfalt in musikalischer Präsentation und textlicher Auswahl durch Künstler und Akteure aus der Region ist das Prinzip des Benefizkonzerts, zu dem die Wohlfahrtsverbände aus Stadt und Landkreis - Arbeiter-Samariter-Bund, Arbeiterwohlfahrt, Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie und Kinderschutzbund - seit 2008 am ersten Advent einladen.



Es ist die Auftaktveranstaltung der Spendenaktion "Weihnachten für alle", die vor rund 50 Jahren begonnen hat und mit deren Sach- und Geldspenden Mitbürger bedacht werden, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Seit einigen Jahren gehören auch Flüchtlingskinder zu den Beschenkten.



Das Benefizkonzert gestalten die Familienmusik Schreyer aus Forchheim, das Duo "2gether", Traudi Harrer/Eberhard Wilhelm (Gesang und Gitarre), ebenfalls aus Forchheim, und Rolf-Bernhard Essig aus Bamberg. Der Literaturwissenschaftler, Buchautor und Moderator spricht verbindende Texte.



Amerika zu Sopran und Gitarre

Die Sopranistin Traudi Harrer und der Gitarrist Eberhard Wilhelm haben im Forchheimer Vokalensemble und im Klosterchor viele Auftritte zusammen mitgestaltet. Die Idee zum Duo "2gether" entstand aus dem Bestreben, etwas Neues auszuprobieren. Grundlage bildete das "Great American Songbook" populärer Lieder, mit dem Eberhard Wilhelm von Kind auf durch sein Elternhaus vertraut ist.



Beide haben sich ein breites Repertoire erarbeitet und Auftritte mit dem eigenen Programm "Side by side" finden beifällige Beachtung. Traudi Harrer ist nicht nur als Chorsängerin und im Viergesang des Klosterchores aktiv, sondern auch als Solistin im klassischen und geistlichen Bereich. Eberhard Wilhelm hat Chemie studiert und zehn Jahre im Beruf gearbeitet. 1985 machte er die Musik vom Hobby zum Beruf, unterrichtete Gitarre und leitete viele Jahre die Sing- und Musikschule Forchheim.



Geige und Blockflöte

Hausmusik gehörte in früheren Jahren zum guten Ton vieler Familien in gutbürgerlichen Häusern. Bei der Familie Schreyer ist es nicht die Verbeugung vor der Tradition, die die Mutter Ulrike und ihre vier Kinder zur Erarbeitung kammermusikalischer Werke vereint, sondern die Freude am gemeinsamen Musizieren. Neben Auftritten im Familien- und Freundeskreis bringen sie sich bei der Mitgestaltung festlicher Orchestermessen im Klosterchor St. Anton ein.



Ulrike Schreyer (Geige, Bratsche) gehörte als Sängerin dem Kammerchor in Frankfurt am Main an. Im neuen Wohnort Forchheim spielte sie zuerst in Don Bosco zur Begleitung des Kirchenchores mit, um sich dann dem Orchester des Klosterchors anzuschließen. Ihre Kinder, inzwischen junge Erwachsene, erlernten ihre Instrumente privat und am musischen Zweig des Herder-Gymnasiums und spielen ebenfalls im Klosterorchester. Johanna (Geige) und Emanuel (Cello) gehören außerdem der Jungen Philharmonie Erlangen an und Franziska (Blockflöte) dem Goldbach-Ensemble Nürnberg. Alle wirken als Quartett beim Benefizkonzert mit. Der Jüngste im Bunde, Jakob, spielt ebenfalls Geige und wird sich bald der Familienmusik anschließen.



Der Papst der Sprichwörter

Der Autor, Literaturkitiker, Entertainer und Dozent Rolf-Bernhard Essig ist mit seinen Erklärungen von Sprichwörtern und Redewendungen deutschlandweit in den Medien unterwegs. Die Kreis-Arbeitsgemeinsschaft der Wohlfahrtsverbände schätzt sich glücklich, dass er sich zum dritten Mal als Moderator für das Benefizkonzert zur Verfügung stellt.



Der gebürtige Kulmbacher ist Autor von Sach- und Kinderbüchern sowie von Beiträgen für Tageszeitungen. Rundfunkstationen senden seine Kolumnen. Da er hier fast jede Frage rund um Sprichwörter und Redensarten beantwortet hat, gilt er allgemein als der "Sprichwörterpapst". Darüber hinaus moderiert Essig musikalische und literarische Veranstaltungen. In Museen für Kommunikation, zuletzt in Nürnberg, war seine Ausstellung "Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur" zu sehen. Mit Franz Tröger bildet er seit 2013 höchst amüsant das musikalisch-literarische Duo "Die Streifenhörnchen".



Karten zu zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Streit am Rathaus.