Falschfahrer im Kreis Forchheim: Polizei sucht Zeugen

Nur mit einer Vollbremsung gelang es einem 27-jährigen Autofahrer am Samstagnachmittag zwischen Kirchehrenbach und Pretzfeld (Kreis Forchheim) einen schweren Unfall zu verhindern.Mit dem Schrecken kamen am Samstagnachmittag die drei Insassen eines Autos davon, denen auf der Straße zwischen Kirchehrenbach und Pretzfeld auf ihrer Fahrbahnseite ein anderes Auto entgegenkam. Nur durch eine abrupte Vollbremsung konnte der 27-jährige Fahrzeugführer einen Frontalzusammenstoß verhindern, berichtet die Polizei am Sonntag.Von dem "Geisterfahrer" ist bislang bekannt, dass es sich um einen silbernen SUV gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ebermannstadt zu melden: Telefon 09194/7388-0.