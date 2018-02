Fahrkartenautomat im Landkreis Forchheim gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise





Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Bamberger Kriminalpolizei zu melden.

"Da muss etwas in die Luft geflogen sein", dachte eine Anwohnerin, als sie gegen 5.10 Uhr einen Riesenschlag hörte. Es klang wie eine Detonation. Kurz darauf fuhr die Feuerwehr Weißenohe Richtung Bahnhof. Dort war der Fahrkartenautomat in die Luft gesprengt worden. Auch das Bushäuschen neben dem Automaten wurde zerstört. Die Glaswand ist in unzählige Scherben und Splitter zerborsten. Von dem Fahrkartenautomaten ist nichts mehr zu sehen. Tausend Kabel und Blechstücke sind am Boden verteilt. Selbst auf den Schienen sind Teile des Automaten und der Scherben des Bushäuschens zu sehen.Die Blechumrahmung des Automaten ist zerbeult und wurde durch die Sprengung etliche Meter durch die Luft geschleudert. Anwohner hatten die Sprengung bemerkt, informiert ein Verantwortlicher der Kripo. Dass Fahrkartenautomaten gesprengt werden, ist für die Beamten nichts Neues, erklärt einer der Polizisten. Er selbst hatte es noch nie erlebt.Über das Motiv können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Beamten der Bahnpolizei und der Kripo Bamberg erhalten nun Unterstützung von den Kollegen des Landeskriminalamtes, um zu ermitteln, womit der Automat gesprengt wurde.Auch über die Höhe des Schadens kann zu dem Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Ab 6.35 Uhr wurde die Bahnstrecke gesperrt. Der Zug endet in Eschenau, von dort aus wird mit Bussen bis Gräfenberg gefahren.Die Kriminalpolizei Bamberg bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Hinweise. Gegen 5 Uhr bemerkte zunächst ein Zeuge eine Detonation aus dem Bereich des Bahnhofes. Zudem entdeckte kurze Zeit später ein Lokführer einen zerstörten Fahrkartenautomaten am Bahnsteig und Gegenstände im Gleisbett. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass bislang unbekannte Täter den Automaten aufgesprengt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Gegenstände im Gleisbett und der umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort ist die Bahnstrecke momentan (Stand: 9.35 Uhr) voraussichtlich noch für mehrere Stunden zwischen Gräfenberg und Eschenau gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist mittlerweile eingerichtet. Der Entwendungs- und Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.Die Kripo Bamberg bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt insbesondere folgende Fragen: