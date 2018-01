Fachmann für Schallschutz in der Hetzleser Schule muss her

Die Klassenzimmer in der Grundschule Hetzles sollen im laufenden Schuljahr mit Schallschutzelementen zur besseren Raumakustik ausgestattet werden. Vor der Gemeinderatssitzung begutachteten die Räte bei einem Ortstermin in den Grundschulen Dormitz und Hetzles die bereits in einigen Räumen eingebauten Schallschutzelemente.



Dazu lagen drei Angebote jeweils unterschiedlicher Systeme und Firmen vor. In den Klassenräumen der Grundschule Dormitz wurden Deckensegel verbaut, während im Werkraum der Schule Decken und Wandplatten in Klebehaftung verarbeitet sind. In der Grundschule Hetzles wurde erst der Turnraum mit Akustikdecken auf einer Unterkonstruktion eingebaut.



In der Diskussion wurde zwar das System Deckensegel von einigen Gemeinderäten favorisiert, jedoch gab Gemeinderat Josef Kraus (BH) zu bedenken, die Entscheidung über den Schallschutz nicht im Schnellverfahren zu entscheiden, sondern wie auch von Kollegen gefordert einen Fachmann zur nächsten Sitzung einzuladen.



"Schwerpunkt sollte auf die raumakustischen Eigenschaften sowie die Ergebnisse der Nachhallmessungen vor und nach dem Einbau der Schallschutzelemente gelegt werden", forderte Dritter Bürgermeister Michael Bayer (BB). "Um eine Entscheidung zu treffen, brauchen wir mehr Zeit und Informationen", betonte Franz Braun (BHH).



Nach eingehender Beratung fassten die Räte den Beschluss, sich in der Februarsitzung von einem Fachmann der Firma Knauf beraten zu lassen. Allerdings müsse man schnellstmöglich zu einer Entscheidung kommen, erklärte Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHH), da die Arbeiten nur in den Ferien ausgeführt werden können.



Konzept für Friedhof

Die Entwicklung und Erstellung eines Gestaltungskonzeptes für den Friedhof erörterten die Gemeinderäte anschließend. Innerhalb der Anlage soll ohne Flächenerweiterung Platz für Urnenbestattungen geschaffen werden, führte Schmidtlein aus. Dazu wären Einfassungen und Abgrenzungen in Form von Hecken einzuplanen. Weiter müsste die Friedhofssatzung angepasst und eine Wiederbelegungssperre festgelegt werden. Im Haushalt 2018 sollen die Planungskosten dafür berücksichtigt werden, erklärte Schmidtlein. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, ein Gestaltungskonzept für den Friedhof auszuschreiben.



Gemeinderat Andreas Bayer stellte die Jahresrechnung 2016/2017 der Kita Hetzles vor, die in den Einnahmen und Ausgaben mit 372.515 Euro schließt. 243.247 Euro beträgt der Zuschuss der Gemeinde für den Kindergarten und 58.928 Euro die Erziehungsbeiträge der Eltern. Die Ausgabenseite weist mit 328.534 Euro den größten Posten auf. Alles in allem, so Bayer, ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Gemeinderat akzeptierte einstimmig die Jahresrechnung.



Antrag der Jagdgenossen

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Antrag der Jagdgenossenschaft auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Gemeindewegebau mit 15.000 Euro einmalig zu bezuschussen. Ebenso beschlossen wurde auf Antrag der Jagdgenossen, für die jährlich wiederkehrende Pflege von Hecken und Wegen 3500 Euro in den Haushalt aufzunehmen.