Eva Wichtermann löst bei der Awo Lisa Hoffmann ab

Eva Wichtermann ist seit Februar die neue Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim und löst damit die langjährige Geschäftsführerin Lisa Hoffmann nach annähernd 30 Jahren in dieser Funktion ab.



Lisa Hoffmann ist nach Erreichen des Rentenalters seit der Kreiskonferenz der Awo im Frühjahr 2016 ehrenamtliche Vorsitzende des Kreisverbandes Forchheim. Sie begann ihre Tätigkeit vor 30 Jahren unter Alfred Hintzen. Damals waren es gerade mal fünf hauptamtliche Mitarbeiter, heute sind es 130.



Sie habe laut Pressemitteilung der Awo "durch ihren unternehmerischen Geist, ihr soziales Gewissen und ihren unermüdlichen Einsatz" die Awo zu einem der wichtigsten Wohlfahrtsverbände in Forchheim und zu einem mittelständischen Betrieb gemacht.



Eva Wichtermann ist bereits elf Jahre bei der Awo beschäftigt und war acht Jahre als Krankenschwester im Senioren-Service-Zentrum tätig.Sie absolvierte die Ausbildung zur Pflegedienstleistung.



Nach der Entscheidung des Kreisvorstandes, sie als Geschäftsführerin einzusetzen, absolvierte sie die berufsbegleitende Ausbildung des Awo-Bundesverbandes über 18 Monate zur Sozialwirtin, neben der praktischen Einarbeitung in die Aufgaben der Geschäftsführerin durch Lisa Hoffmann.



Eva Wichtermann ist 45 Jahre alt, ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt mit ihrer Familie in Kersbach.