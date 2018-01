Es köchelt weiter beim Thema Jahn-Umzug

Während Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) in einem Pressegespräch gesteht, er sei sich der Provokation in der Neujahrsansprache bewusst gewesen, ist der Vorstand des Jahn aufgewühlt. Der OB habe kein Recht über die Arbeit des ehrenamtlichen Vorstands zu urteilen. Die Vorstandsmitglieder hätten ihre Hausaufgaben sehr wohl gemacht. Die wesentlichen Probleme der Umsiedlung seien bereits gelöst.Kirschstein hingegen hat Sorge, der Investor könnte die Geduld verlieren.Weitere Informationen und der neuste zum Thema finden Sie im InFrankenPlus-Artikel hier oder in der Print-Ausgabe des FT Forchheim am 26. Januar.