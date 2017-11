Erste der 31 Apfelbäumchen in Eggolsheim gepflanzt

Alle Grund- und Mittelschulen in der Stadt und im Landkreis konnten ein Apfelbäumchen ordern, das unter fachkundiger Anleitung im Schulgarten eingepflanzt wird. Hintergrund der nachhaltigen Initiative ist das Reformationsjubiläum und das Luther-Zitat: "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen."



Insgesamt werden 31 Apfelbäume an die Schulen verteilt. Nur ganz wenige Schulen haben abgelehnt, da auf dem Schulgelände kein geeigneter Standort vorhanden ist.



Die Sparkasse Forchheim ist schon seit vielen Jahren mit dem Schulgarten-Projekt unterwegs - die Apfelbäume sind dazu eine ideale Ergänzung. "Unsere Intention dabei ist, den Schülern praxisnah den Umgang mit der Natur, den Pflanzen zu vermitteln, aber auch das Verantwortungsbewusstsein durch die Pflege des Schulgartens und natürlich der neuen Bäumchen sowie die Teamarbeit zu stärken", sagte der Eggolsheimer Geschäftsstellenleiter Bert Wimmelbacher bei der Pflanzaktion an der Eggolsheimer Schule.



Da es eine Grundschule und Mittelschule ist, durfte sich Rektor Andreas Kehl über die Anpflanzung von zwei Apfelbäumen freuen. Die beiden pädagogischen Fachkräfte Eva Gebhard und Elke Weber von der Tagespflege durch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) begleiteten mit Schülern das Einsetzen der Bäume und hatten einen geeigneten Platz ausgewählt. Die Pflanzen für die "Luther-Aktion" der Sparkasse werden von zwei Baumschulen (Hans Schmidtlein, Effeltrich, und Susanne Schmitt, Poxdorf) an die Schulen geliefert.