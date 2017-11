Erlebnispark Schloss Thurn: Feuerwerk missfällt Anwohnern

Im Erlebnispark Schloss Thurn werden zukünftig die Feuerwerke bei Veranstaltungen und privaten Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage deutlich eingeschränkt. Dies kündigte Erlebnispark Geschäftsführer Benedikt von Bentzel an. Sowohl an der Bürgerversammlung im Sportheim, als auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung kam das Thema zur Sprache; Anwohner fühlen sich in ihrer Nachtruhe gestört.



Drittem Bürgermeister Jürgen Schleicher (JB) wurde ein Beschwerdeschreiben eines Bürgers zugeleitet, der über das Jahr hinweg eine akribische Aufstellung über Art, Dauer und Intensität aller im Erlebnispark abgebrannten Feuerwerke.



Insgesamt 16 mal soll es in Schloss Thurn im vergangenen Jahr so richtig gekracht haben; für einige Anwohner deutlich zu oft. Jedem Menschen recht getan, ist bekanntlich eine Kunst die niemand kann; daran wurde Erlebnispark-Geschäftsführer Graf Benedikt von Bentzel durch die Anwohnerbeschwerden erinnert. Während andere Heroldsbacher Bürgerinnen und Bürger sich an den abgebrannten Hochfeuerwerken erfreuen und von zu Hause aus das bunte Leuchtspektakel am Himmel mitverfolgen, gibt es aber auch Bürgerinnen und Bürger, die sich davon gestört fühlen.



Ein besonderer Stein des Anstoßes waren wohl auch die abgebrannten Hochfeuerwerke bei den Halloweentagen, mit denen die Anwohnerinnen und Anwohner in komprimierter Form, gleich über mehrere Tage, "beschallt" wurden. Die Hochfeuerwerke zu Halloween hatte die Firma abgebrannt mit der der Park die Gruseltage gemeinsam veranstaltet.



Bentzel überrascht

Dort hätte man - zur Überraschung Bentzels wie er selbst sagte - Feuerwerk abgeschossen, welches nochmals in höheren Lagen zur Detonation kam; durch die laubleeren Bäume Ende Oktober wurde der Schall noch zusätzlich verstärkt.



Bentzel hat auf die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger sofort reagiert. Er sehe ein, dass besonders die Halloween-Feuerwerke zu lärmintensiv für Mensch und Tier gewesen seien. Nun will er die Feuerwerke ab sofort stark einschränken. "Mein Herz hängt nicht an den Feuerwerken. Sie waren in der Vergangenheit immer ein zusätzlicher Service für die Gäste der Parkveranstaltungen, aber auch die Festgäste der privaten Feiern im Park wie beispielsweise Hochzeiten gewesen", sagt der Geschäftsführer. Zukünftig will er das Abbrennen von Feuerwerken auf ein Minimum reduzieren; aus Rücksicht auf Mensch und Tier in der näheren Umgebung des Erlebnisparks.