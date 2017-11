Erlanger Markgrafenpaar kommt aus Poxdorf

Der 11.11.2017 wird Karl Hörmann und seiner Lebensgefährtin Renate Wilhelmine Köpf sicher in Erinnerung bleiben, denn von diesem Tag an, sind sie das Erlanger Markgrafenpaar für die Fastnachtssaison 2018. Dabei lebt das Paar nahe einer anderen Fastnachtshochburg, nämlich in Poxdorf, das ja nicht weit von Effeltrich entfernt ist.



Hörmann erzählt, dass er bis zum letzten Jahr nicht viel mit der Fastnacht zu tun hatte. Der gebürtige Wiener, der seit 43 Jahren in Franken wohnt und in Effeltrich und Poxdorf heimisch ist, engagiert sich im Gesangverein, Trachtenverein, beim Gartenbauverein und bei den Effeltricher Jagdhornbläsern. An Faschingsveranstaltungen habe er wohl teilgenommen, sich aber nie aktiv engagiert. Das änderte sich, als er im vergangenen Jahr mit seiner Lebensgefährtin Renate Wilhelmine Köpf in Erlangen beim Fasching war.



Verbindungen seit den 80er



Sie ist seit den 80er Jahren eng verbunden mit der fränkischen Fastnacht. Sie war Hofdame, Prinzessin, Präsidentin und Vorsitzende in Erlangen. Mittlerweile lebt sie in Poxdorf und ist in Effeltrich unter anderem beim Trachtenverein engagiert.



Gemeinsam sind Hörmann und Köpf nun auch bei Narrlangia Rot-Weiß und vertreten den Verein in der kommenden Faschingssaison als Markgrafenpaar. Zu diesem "Job" sind die Poxdorfer gekommen, als sie bei der Inthronisation des Markgrafenpaares 2017 waren. Nach reiflicher Überlegung stimmten beide zu, als Markgrafenpaar Karl und Wilhelmine 2017-2018 aufzutreten.



Köpf hat sich entschlossen ihren zweiten Namen zu wählen, da im nächsten Jahr der 275. Todestag der echten Markgräfin Wilhelmine ist. Deshalb hat das Paar sich dazu entschlossen, nur in historischem Gewand aufzutreten. Die Inthronisation findet am 25.November im Redoutensaal in Erlangen statt. Umrundet wird der feierliche Akt von den Effeltricher Jagdhornbläsern.