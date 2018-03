Entsteht in Hausen bald ein Asyl-Wohnheim? Landratsamt genehmigt Nutzungsänderung

Die Eigentümer des Anwesens in der Heroldsbacher Straße 7 hatten bereits im vergangenen Jahr die Nutzungsänderung der ehemaligen Apotheke und des ehemaligen Drogeriemarkts in ein Asylbewerber-Wohnheim mit insgesamt vier Wohnungen beantragt. In der Bauausschuss-Sitzung am 22. August 2017 hatte das Gremium beschlossen, das gemeindliche Einvernehmen zum beantragten Vorhaben nicht zu erteilen.



Grundlage für diese Entscheidung waren damals die Bedenken der Ausschussmitglieder, dass die gemeindliche Stellplatzordnung nicht eingehalten werde. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 wurde die Gemeinde Hausen nun durch das Landratsamt Forchheim aufgefordert, sich des Sachverhalts erneut anzunehmen.



Als Dorfgebiet eingestuft

Das Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens habe sich grundsätzlich nur an bauplanungsrechtlichen Erfordernissen zu orientieren, mahnte das Landratsamt in seinem Schreiben an. Das Vorhaben liege im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans "Nummer 12 Ortsmitte".

Die nähere Umgebung sei von der Gemeinde als Dorfgebiet eingestuft, so das Landratsamt weiter.



Lege man die Rahmenbedingungen zugrunde, seien Wohngebäude und Wohnheime zulässig, schrieb die Abteilung Bauordnung weiter. Eine Verletzung des Einfügungsgebotes sei daher nicht erkennbar. Gleiches gelte im Übrigen auch bei einer ebenso denkbaren Mischgebietseinstufung.

Im seinem Schreiben kam das Landratsamt - anders als die Gemeinde - zu der Erkenntnis, dass sich eine bauplanrechtliche Unzulässigkeit des Vorhabens nicht feststellen lasse.



Gibt es genug Stellplätze?

Zum Thema "Stellplatzsatzung" äußerte sich das Landratsamt wie folgt: Gemäß der Bayerischen Bauordnung seien bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen Stellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. Deshalb sei bei Nutzungsänderungen zu ermitteln, ob und in welcher Höhe sich ein Mehrbedarf ergebe, so das Amt weiter.



Gemäß gemeindlicher Stellplatzsatzung kam das Landratsamt auf eine Gesamtanzahl von 22 Stellplätzen für die genehmigte Nutzung. Für die beantragte Nutzung errechnete das Landratsamt nur 20 Stellplätze. Keinesfalls werde es einen Mehrbedarf geben. Diese Auffassung teilt man in den gemeindlichen Gremien in Hausen aber nicht. Die 22 Stellplätze wie vom Landratsamt ermittelt seien eben nicht vorhanden.



Es bleibt beim Nein

Das Landratsamt forderte die Gemeinde auf, die Nutzungsänderung erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Doch auch in dieser Zusammenkunft wurde das gemeindliche Einvernehmen verweigert.

Nun schritt die Behörde zur Tat und genehmigte - frei nach dem Motto "der Ober sticht den Unter" - die Planänderung und ersetzte das gemeindliche Einvernehmen. In der Verwaltung und in den kommunalen Gremien reagierte man verschnupft über die Entscheidung des Landratsamtes, zumal nach Meinung des Gemeinderats die Ermittlung des Stellplatzbedarfs durch die Behörde eindeutig falsch sei.



Kurzzeitig wurde sogar darüber diskutiert, ob man gegen den Bescheid des Landratsamts Forchheim Klage einreichen solle. Dies wurde dann aber wieder verworfen.