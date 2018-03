Eisprobleme für die Binnenschifffahrt bleiben

An derzeit acht Schleusen des Main-Donau-Kanals zwischen Hausen (Kreis Forchheim) und Hilpoltstein (Kreis Roth) arbeiten die Einsatzkräfte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nürnberg auf Hochtouren. An diesen Schleusen können derzeit nur Schiffe bis maximal 180 Meter Länge geschleust werden.



Für Schub- und Koppelverbände kann dies bedeuten, dass sie ihr Schiff in zwei Teile zerlegen und diese in zwei Schleusungen zu Berg oder zu Tal schleusen müssen. In der Nacht ist die Schifffahrt weiterhin eingestellt.



Denn noch immer sind auf dem Kanal viele Eisschollen, besonders in den hohen Kanalhaltungen, vorhanden. Das Eis taut zwar auf, aber das dauert seine Zeit. Besonders in den oberen Schleuseneinfahrten werden diese Eisbrocken mit jeder Schleusung angesaugt. Bei jeder Einfahrt in die Schleuse schieben die Schiffe Eis in die Schleusenkammer, das sich dann an den Toren und den seitlichen Tornischen festsetzen kann.



Damit diese Eisbrocken nicht zu einer Gefahr werden, müssen diese immer wieder entfernt werden. Dadurch ist dann eine sichere Durchfahrt durch die Schleusen für die Binnenschiffe möglich. Das zusammengeschobene Eis in der Schleusenkammer nimmt den Schiffen zusätzlich auch Platz weg. Erst, wenn dies nicht mehr der Fall ist, können die vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg angeordneten Einschränkungen aufgehoben werden. Wann dies der Fall ist, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Vielleicht entspannt sich die Situation aber bereits am kommenden Wochenende.