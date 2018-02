Eisflächen auf Main-Donau-Kanal bergen Gefahren

Das Eis lockt Spaziergänger an den Main-Donau-Kanal. Aber Vorsicht: Auch wenn sich bei anhaltender Kälte auf dem Main-Donau-Kanal eine geschlossene Eisdecke bildet, ist das Betreten der Eisflächen äußerst gefährlich.



Bei jeder Schleusung kann sich der Wasserspiegel um zehn bis 30 Zentimeter heben oder senken, so dass das Eis entweder aufbricht, oder es bildet sich eine Luftschicht unter dem Eis, das dann beim Betreten schlagartig einbrechen kann.



Selbst wenn die Schiffe nicht mehr fahren können, müssen in unregelmäßigen Abständen Schleusungen durchgeführt werden, um die Anlagen gegen das Eis zu sichern. Für den Spaziergänger ist nicht erkennbar, wann eine Schleusung erfolgt und er sich in Gefahr bringt.



Eis unter Brücken

Das Eis unter den Brücken ist häufig dünner als auf dem übrigen Kanal. Von der Fahrbahn herabtropfende Streusalzlauge und Sprühnebel schwächen das Eis.



Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg warnt die Bevölkerung daher eindringliche davor, das Eis auf dem Kanal zu betreten.