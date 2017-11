Eisenbahn und Nussknacker im Pfalzmuseum

Das Pfalzmuseum Forchheim lädt in der Adventszeit ab Samstag, 2. Dezember, bis Samstag, 6. Januar, zu zwei Sonderausstellungen in die festlich geschmückte Kaiserpfalz. " Auch harte Nüsse knack' ich gern - Nussknacker aus fünf Jahrhunderten" ziehen diesmal in den Kaisersaal ein, parallel dazu haben die Modellbaufreunde Forchheim unter dem Motto "Feuer, Rauch und Wasser" eine große Lehmann-Eisenbahn aufgebaut.



Es gelten in dieser Zeit folgende Sonderöffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 13 bis 18.30 Uhr. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar sind die Ausstellungen geschlossen. Der Eintritt beträgt zwei Euro, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Zudem sind zu bestimmten Terminen das Adventscafé, die lebende Krippe und der Hobbykunstmarkt in der Pfalz geöffnet.



1500 Exemplare

Die Knackinstrumente, eines der ersten Menschheitswerkzeuge überhaupt, haben im Wandel der Zeiten sehr unterschiedlich ausgesehen. Grund genug, einem Sammler dieser Schmuckstücke einmal über die Schulter zu schauen. Das Pfalzmuseum präsentiert passend zur Weihnachtszeit die schönsten Nussknacker aus der Sammlung von Adolf Heidenreich. Der in Bayern lebende Sammler trug in den vergangenen drei Jahrzehnten rund 1500 Exemplare von alten Knackhilfen aus Europa, Amerika, Asien und Afrika zusammen. Gezeigt werden figürliche Hebelnussknacker, aber auch Zangen-, Gelenk-, Wenden-, Schraub- oder Stößelnussknacker seit dem 16. Jahrhundert. Das nützliche Haushaltswerkzeug ist in allen erdenklichen Variationen zu sehen. Heidenreich ist außerdem Verfasser des 2003 erschienenen Standardwerks "Nussknacker - Gestalt und Geschichte".



Eisenbahnliebhaber erleben die große Messeanlage mit der Lehmann-Eisenbahn. Lebensechte Szenerien aus dem Stadt- und Landleben werden ergänzt durch eine Zahnradbahn, eine Fähre, Flugzeuge und verschiedene Loks. Kinder und Erwachsene dürfen auf den Märklin H0-Spielanlagen auch selbst fahren. Ansprechpartner der Modellbaufreunde Forchheim stehen während der Ausstellung zur Verfügung.



Schnell noch ein Geschenk können Besucher am zweiten Adventswochenende (9./ 10. Dezember) 11 bis 20 Uhr) im Innenhof der Kaiserpfalz auf dem "Hobbykunstmarkt in der Pfalz" besorgen. Hobbykünstler bieten Schmuck aus Silberdraht, Skulpturenformen aus dem Feuer, Schönes aus Papier, Kindermode, Dekoration aus Holz für Innen und Außen, Badeträume, Filzdesign und Bekleidung.



Für den guten Zweck betreibt der Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Forchheim, an den Adventswochenenden das Adventscafé: vom 2. bis 23. Dezember freitags von 15 bis 18.30 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 18.30 Uhr im Gewölbekeller der Kaiserpfalz. Im historischen Ambiente des Gewölbekellers werden Kaffee und selbstgebackene Torten und Kuchen angeboten. Wer noch Geschenke sucht, kann Plätzchen, Marmeladen, Weihnachtskarten, Strick- und Bastelsachen erwerben.



"Lebende Krippe"

Die "Lebende Krippe" ist vom 2. bis zum 24. Dezember im Pfalzgraben zu sehen. Schafe, Ziegen und weitere Tiere geben ein beschauliches Bild rund um die Figuren Maria und Josef im Stall (täglich 11 bis 20 Uhr, 24. Dezember 9 bis 12 Uhr, Eintritt frei).