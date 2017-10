Einer streichelte sogar Geparden

Wer kommt dafür infrage?





Viele individuelle Erfahrungen





Die Heimat schätzen gelernt



Den Rahmen der Veranstaltung im Gymnasium bildete das Jugendaustauschprogramm des Rotary-Clubs Fränkische Schweiz-Wiesenttal (RC). Mit Henrike Herbold organisiert Daniela Singer als Jugenddienstleiterin im Ehrenamt den Jugendaustausch für ganz Deutschland. Singer stellte den RC und seine Ziele vor. Demnach soll der Rotarier sein Verhalten nach der Vier-Fragen-Probe ausrichten: Ist es wahr, ist es fair für alle Beteiligten, wird es Freundschaft und guten Willen fördern, wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?Ein wesentlicher Schwerpunkt in der sozialen Arbeit liegt dabei auf dem Jugendaustausch. Hier stehen gerade für die Jugendlichen ab 15 Jahre zwei Programme zur Wahl: das STE (Short Term Exchange) mit Aufenthalten von vier bis sechs Wochen und das LTE (Long Term Exchange) mit dem Auslandsaufenthalt von einem Jahr."Die Programme sind nur für Eltern, die ihren Kindern Flügel geben wollen", sagt Singer. Geeignet seien Kinder, die unter anderem Sprachen lernen und in andere Kulturen eintauchen wollen, die die Herausforderung lieben. Sie müssten als Botschafter Deutschlands geeignet sein. Alles haben zu wollen wie daheim, wäre nicht geeignet. Sie müssten unabhängig und eigenverantwortlich sein wollen. "Wir schicken Kinder hinaus und sie kommen als junge Erwachsene zurück, wissen dann aber auch, die Heimat besser zu schätzen", erklärt Singer.Schüler für LTE (zehn bis zwölf Monate) gehen in der Regel nach der 10. Klasse mit Widereinstieg in der 11. Klasse. STE findet vier bis sechs Wochen in den Ferien statt. Bis 650 Schüler in Deutschland nehmen die Gelegenheit eines Austausches an. Es bedeutet die gegenseitige Annahme von Gastschülern. Die Bewerbung beim RC muss bis November erfolgen, Ausreise ist im Jahr darauf Ende Juli bis Mitte August.Die Kosten für LTE bewegen sich bei 3500 Euro. Bei STE sind sie sehr überschaubar; hier ist der Ticketpreis der wesentliche Posten.Durch die enge Vernetzung aller Jugenddienstleiter weltweit, die Zertifizierung aller Rotary-Clubs, die Schulung und Auswahl der Gastfamilien und weitere Schritte ist größtmögliche Sicherheit gegeben. Das bestätigten auch die sieben Jugendlichen, die die Sommerferien für einen rund sechswöchigen Aufenthalt in fernen Ländern genutzt hatten.Lea Bellmann, 16 und aus Engelhardsberg, zog es nach Japan. Sie lernte dort das offenere Schulwesen und bekannte Städte sowie ungewohntes Essen kennen.Fabian Schleiwies aus Kirchehrenbach verschlug es nach Botswana. Die große Tierwelt beeindruckte ihn ebenso wie die Armut. "Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das sich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung so über ein Essen freute", sagte er. Dass man acht Stunden in einer Kirche tanzen kann, war ihm auch neu. "Ich bin dankbar für das, was ich in Deutschland habe", sagt er jetzt.Sophie Leisner aus Waischenfeld wählte Taiwan als unvergessliches Ziel. Kulinarische Vielfalt, tolle Landschaft, aber auch das Leben auf engem Raum und der Verkehr bleiben ihr in Erinnerung.Max Schrenker, 16 und aus Forchheim, wagte sich ohne Spanischkenntnisse nach Mexiko und lernte, dass man auch so gute zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen kann.Ariane Rosteck, 17 und aus Forchheim, erlebte etwas in Südafrika, und Noah Eckert aus Eckenthal wählte Südafrika als Gastland, das alle durch seine Vielfalt mit Menschen, Landschaft und Tieren so beeindruckt. Dazu bewunderte er hautnah die einzigen Großkatzen, die schnurren, die Geparden, die er auch streichelte.Jonathan Singer, 16, aus Obertrubach, zog es nach Lethbridge in Kanada. "Dort waren wir wie Geschwister. Ich kochte auch deutsch", erzählte er. In einer Familie mit Mormonen bestaunte er die Toleranz und Akzeptanz der Religionen und genoss die Offenheit des politischen Austausches."Andere Länder, andere Sitten - daheim ist es aber am schönsten", war eine einheitliche Meinung der Austauschschüler. Aber alle zogen ohne Zögern eine positive Bilanz. Das Verständnis für andere Völker, die Chance, Sprachkenntnisse zu verbessern, und das Erkennen der Unterschiede waren wesentliche Erkenntnisse. "Auf jeden Fall", sagten alle ohne Zögern auf die Frage, ob sie es wieder machen würden. Sie verbanden damit ein großes Dankeschön an den RC dafür, dass sie diese Chance bekommen hatten.Stolz und in bester Laune nahmen die sieben Weltreisenden die Urkunde "Certificate of Achievement and Appreciation" des RC aus den Händen von Daniela Singer und Henrike Herbold entgegen. Der Rotary-Club Fränkische Schweiz-Wiesenttal würde sich über weitere Bewerber für den Jugendaustausch freuen. Infos sind zu finden unter www.rotary-fsw.de oder direkt bei den Jugenddienstbeauftragten Henrike Herbold, E-Mail: herbold_rotary@email.de, und Daniela Singer, E-Mail: Rotary@DanielaSinger.de.Bei der Veranstaltung in der Aula wurden auch Tulpenzwiebeln verkauft, gesponsert von Schmetterling-Reisen, für die Aktion zur Ausrottung der Polio. Der nächsten Generation die Welt poliofrei zu übergeben, nannte Daniela Singer das feste Ziel. Dem dient auch der Erlös der Bewirtung.