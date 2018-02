Eine Poppendorferin sammelt im Kreis Forchheim Kleidung für Obdachlose

Facebook-Gruppe: "Forchheim liebt, Forchheim gibt"

Rina Schmidt steht zwischen blauen Säcken und Kleiderhaufen. Vor ihr liegen Jacken, Hosen, Pullover: es ist die Ausbeute einer ihrer Sammeltouren. Seit einem Jahr fährt die 34-Jährige aus Poppendorf regelmäßig im Kreis Forchheim umher und sammelt bei Privatpersonen Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel für Obdachlose und Menschen in Not ein.Wie Rina Schmidt alles organisiert und welche Erfahrungen sie bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Obdachlosen macht, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de . Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 23. Februar zu finden.Folgende Dinge werden immer gebraucht: Männerschuhe, Hygieneartikel, Socken, Unterwäsche, Schlafsäcke, Isomatten, Decken und haltbare Lebensmittel (Konserven, Nudeln, usw.). Nach Absprache gerne auch andere Dinge.Wer etwas spenden oder ehrenamtlich helfen will, der kann Rina Schmidt kontaktieren über die Facebook-Gruppe "Forchheim liebt, Forchheim gibt" ( facebook.com/groups/forchheimliebtforchheimgibt/ ).