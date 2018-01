Eine neue Arztpraxis für Neuses

Zum Jahresbeginn hat in Eggolsheim-Neuses eine neue Arztpraxis eröffnet. Geleitet wird die Landarztpraxis von Claudia Burkhard. Die 35-Jährige leistet damit einen Beitrag zur Versorgung auf dem Land.Die ärztliche Versorgung ist im Landkreis Forchheim laut kassenärztlicher Vereinigung gut. Trotzdem fühlen sich viele Menschen - vor allem in den ländlichen Gebieten - schlecht versorgt.Claudia Burkhard ist über der Don-Bosco-Apotheke in Neuses zu finden und hat drei Angestellte. Die Praxis ist 200 Quadratmeter groß.Wenn Sie erfahren wollen, wieso Claudia Burkhard sich für eine Landarzt-Praxis entschieden hat, lesen Sie den inFrankenPlus-Artike l hier oder am 3. Januar die gedruckte Ausgabe des Fränkischen Tags Forchheim.