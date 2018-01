Eindrucksvolle Rückkehr der 90er-Jahre

Das Gefühl der 90er wurde im Jugendtreff "Outback" (ehemaliges "Appendix") bei der ersten "Blacklight-90er-Party" in Neunkirchen am Brand wiederbelebt.



Das ehrenamtliche Team des Vereins "Offener Jugendtreff Neunkirchen am Brand " hatte in Eigenregie die beliebtesten Hits der 90er Jahre mit einer eindrucksvollen lichttechnischen Dekoration kombiniert. Durch die Verwendung von Schwarzlichtlampen und mehreren fluoreszierenden Farben entstand eine in Neonlicht getauchte Atmosphäre, die auf großen Anklang bei den Gästen traf.



Bereits im Vorfeld hatten viele Jugendliche und Junggebliebene ihr Interesse an dieser Party angekündigt. Zu der Auftaktveranstaltung in den neuen Räumlichkeiten durfte das "Outback-Team" rund 50 Gäste bei seiner ersten Ü16-Party begrüßen. Neben den Klängen der 90er Jahre und der einzigartigen Atmosphäre konnten sich die Gäste am "Bier-Pong-Tisch" amüsieren, der ebenfalls im Neonlicht erstrahlte.



Das Veranstalterteam freute sich über das große, positive Feedback der Gäste und bedankte sich bei den Anwesenden und allen ehrenamtlichen Helfern für diesen gelungenen Abend. Ein Dankeschön ging ebenfalls an die Unterstützer, Martin Wohlleib für die Lichttechnik und die Firma Getränke Elbl für die bereits jahrelange Zusammenarbeit.