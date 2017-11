Einbrecher suchen fünf Kindergärten im Raum Forchheim heim

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Neuses (Höchstadter Straße), Eggolsheim (Schirnaidler Straße) und Forchheim (Zweibrückenstraße) gewaltsam Zutritt zu den Kindergärten. Es wurden Räumlichkeiten durchsucht und Schränke beziehungsweise Türen gewaltsam geöffnet.



In Forchheim wurde außerdem versucht, in der Heinrich-Soldan- und Sudetenstraße in die Kindertagesstätten einzubrechen. Dies scheiterte und die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten.



Insgesamt wurde Sachschaden in Höhe von 3600 Euro angerichtet. Der Entwendungsschaden beträgt 60 Euro.



In Neuses haben Zeugen in der Zeit von 2.10 bis 2.30 Uhr verdächtige Geräusche und ein Fahrzeug wahrgenommen. Weitere Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.