Einbrecher stehlen hochwertigen Schmuck in Ebermannstadt

Uhren und Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in Ebermannstadt während der zweiwöchigen Abwesenheit der Bewohner. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet zudem um Hinweise.



Die Eigentümer befanden sich bis Sonntag Mittag im Urlaub und entdeckten bei ihrer Rückkehr den Einbruch. Unbekannte hatten in diesem Zeitraum gewaltsam die Terrassentür geöffnet und sich Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Untere Bayerische Gasse verschafft.



Im Haus durchsuchten die Einbrecher die Sachen der Bewohner und entwendeten schließlich Uhren und Schmuck sowie Bargeld. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von zirka 500 Euro und entkamen im Anschluss unerkannt.



Zeugen, die im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden von der Kripo Bamberg gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-491 zu melden.