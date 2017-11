Ein Spontan-Trip das Leben radikal verändert

Bei einer Reise nach Bali und anschließend weiter nach Australien wurde Andreas Brendt vom "Surf-Virus" gepackt. Der Spontan-Trip hat sein Leben komplett verändert. Vom pflichtbewussten VWL-Studenten wurde er zum Extremsurfer. Das Wellenreiten ist bis heute seine große

Leidenschaft. Er leitete als Surflehrer das größte deutsche Surfcamp in

Frankreich und betreute sogar die Nationalmannschaft bei den

Weltmeisterschaften. Sein Buch über sein Leben mit dem Titel "Borderlines"

präsentierte er in der Eggolsheimer Kulturscheune im Rahmen der

Literaturtage "Blätterwald" im Forchheimer Land.Mit vielen Bildern auf

einer Leinwand illustriert, berichtete der 43-jährige von seinen

interessanten Reisen, bei denen es ihn in die halbe Welt verschlagen hat.

"Boarderlines" ist ein autobiografischer Reise-Roman über zehn Jahre langes

Reisen und die Sehnsucht nach Abenteuer und Freundschaft. "Es gab schöne

aber auch nicht so schöne Momente, beides gehört dazu", erzählt er bei der

Autorenlesung aus dem Nähkästchen.Mit dem Surfen habe er nicht nur ein

neues Hobby, sondern auch neuen Antrieb bekommen. Begriffe wie Normalität

und Konvention bekamen für ihn durch das Reisen in aller Herren Länder eine

ganz neue Bedeutung. "Sie befreiten mich von der Belastung als

Pflichtbewusster Deutscher", so Brendt. In Köln geboren und in Jülich im

Rheinland aufgewachsen, studierte er in Köln Diplom-Volkswirtschaft und

Diplom-Sportwissenschaft. 1996 kam für ihn der Wendepunkt. Er wollte hinaus

in die große weite Welt. Sich auf die Suche nach der "perfekten Welle"

begeben.Mit viel Humor und Gefühl nimmt er den Leser in seinem Roman mit

auf seine Reise. Er berichtet von seinem Leben als Surfer und Abenteurer an

den schönsten Orten dieser Welt.