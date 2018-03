Ein märchenhafter Osterbrunnen in Kleingesee

Rapunzel lässt gerade ihr Haar herunter, der Froschkönig spitzt die Lippen zum Kussmund und wartet darauf, endlich wieder ein Prinz sein zu dürfen. Die Goldene Kugel hat er noch bei sich. Im Hintergrund lugt die Hexe aus dem Lebkuchenhaus und Frau Holle sitzt mit dem Kissen im Baum, wartet auf Gold- und Pechmarie. Am linken Rand des Dorfplatzes schaukelt Mutter Hase gemütlich im Schaukelstuhl und liest ihren beiden Hasenkindern die genannten Märchen vor.



Die vielen Märchenattraktionen sind nicht nur um den wunderschön geschmückten Brunnen herum zu sehen, sondern zugleich Blickpunkt des Brunnens selbst, sind auch die Ostereier und Dekorationen vom Thema Märchen geprägt. Ostern, Osterbrunnen und Märchen? Wie passt das zusammen?



"Wir wollten Kirche und Tourismus verknüpfen", sagt Gertrud Wiesheier nüchtern ausgedrückt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der evangelischen Erwachsenenbildung und sucht immer neue Ideen für die Familienarbeit. Aber sie ist auch ein großer Fan von dem Kleingeseer Osterbrunnen, der jedes Jahr ein anderes Thema erhält.



Wie kann man nun Angebote für die Familie schaffen und damit zugleich Menschen ansprechen, die in der Fränkischen Schweiz Urlaub machen? Die Dekanin brachte den Osterbrunnen ins Gespräch, Gertrud Wiesheier redete mit den Frauen vom Osterbrunnenteam, die sich Märchen als Thema gesetzt hatten.



Osterbrunnenquiz

So kam Wiesheier auf die Idee eines Osterbrunnenquiz, bei dem es auch noch attraktive Preise zu gewinnen gibt. Dadurch werden auch die Kinder und Familien in das Brauchtum eingebunden und die Verbindung zur Tourismuszentrale hergestellt. Durch die eingesendeten Lösungen versucht man auch herauszufinden, woher die Osterbrunnenbesucher kommen. Zugleich ist es ein schönes Angebot für hiesige Familien, Kindergärten und Tagesmütter, die das Quiz zugeschickt bekommen haben und mit den Kleinen ein lohnendes Ausflugsziel haben. Das Quiz kann am Brunnen selbst genommen werden, ist in einem Plexiglasbehälter aufbewahrt. Am 20. April werden die Lösungszettel dann gesichtet.



1100 Eier bemalt

"Sonst spricht ein Osterbrunnen eher die ältere Generation an. Wir wollten Jung und Alt ansprechen", erklärt Diana Eckert warum man sich für das Thema Märchen entschieden hatte. Der alte Brauch des Osterbrunnenschmückens wird so mit kindlichem Interesse verknüpft. Zugleich konnten die Märchen auf den verschiedenen Ebenen des Brunnens kreativ und ansprechend umgesetzt werden. Dass sich die Frauen und auch Kinder bei den Vorbereitungen viel Mühe gemacht habe, ist in den vielen liebevoll gestalteten Details sichtbar. 1100 Eier, viele davon selbst ausgeblasen, einige aus Kunststoff, wurden mit Märchenszenen bemalt. Auf dem einen ist die Pechmarie, andere Eier auf der Girlande passend dazu in schwarzer Folie gehüllt. Das Gegenstück die Goldmarie ist gegenüber auffindbar, die Eier dazu in Goldfolie gehüllt.



Auf anderen Eiern sind Rosen gemalt - für welches Märchen könnten sie Symbol sein? Oder die Notenschlüssel auf den braunen Eiern? Vielleicht die Bremer Stadtmusikanten? "Wir haben Motiveier gestaltet, mit der Hand vorgezeichnet und einfarbige Eier, die einen 3-D-Effekt haben", verrät Eckert.



Altes Gotteslob neu verwendet

So kleben auf manchen Eiern kleine Porzellan-Lebkuchen, andere wurden mit einem Pilzhäubchen aus Filz bedeckt, wieder andere haben lange rote Zipfelmützen. Neben der Brunnenkrone flankt der Froschkönig, die goldene Kugel versteckt, den Mund aber schon für den erlösenden Kuss bereit.

"Die Eier an der Brunnenkrone haben wir mit Glitzer bestreut", verrät Eckert.



Dann finden auch ausrangierte Gotteslobbücher eine neue Verwendung, beinhalten sie doch Klappentexte für Märchen. Hinter dem Brunnen ist ein Hexenhäuschen, die Hexe schaut schon heraus, wundernd, warum Hänsel und Gretel noch nicht geklopft haben. "Die Kinder haben die Lebkuchen aus Filz gebastelt", verrät Eckert. Und die Männer helfen beim Aufbauen der Märchenszenen und der höher gelegenen Dekorationen. So ist schon beim Aufbau die ganze Familie eingebunden, Kirche und Brauchtum verknüpft.