Ein kulturelles Glanzlicht für den Landkreis

Das Angebot von Veranstaltungen mit klassischer Musik wird im Landkreis Forchheim um einen hochwertigen Beitrag erweitert. Vom 19. bis 22. Oktober finden in Gößweinstein die neu ins Leben gerufenen Balthasar-Neumann-Musiktage mit hochkarätiger künstlerischer Besetzung statt. Dabei ist das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land e. V. verantwortlicher Veranstalter, unterstützt von der Sparkasse und dem Landkreis Forchheim, von der VHS Forchheim e. V. sowie dem Katholischen Pfarramt und dem Markt Gößweinstein.



Die Balthasar-Neumann-Musiktage Gößweinstein sollen nach der Auffassung ihres "spiritus rector", Ewald Maier von der Sparkasse Forchheim, im Kulturleben in der Fränkischen Schweiz und im Forchheimer Land künftig einen Schwerpunkt setzen, der auch überregional Beachtung finden soll. Der Name wurde nach ausführlicher Diskussion der unmittelbar am Projekt Beteiligten entwickelt. Die Begründung liegt in der internationalen Bedeutung und dem hohen Bekanntheitsgrad des genialen Baumeisters der Barockzeit.



Die Balthasar-Neumann-Musiktage werden im Premierenjahr mit vier Konzerten ausgestattet. Die Musiktage haben den Auftrag, durch ihre überörtliche Bedeutung zahlreiche Konzertbesucher in die innere Fränkische Schweiz zu bewegen, die der Region auch wirtschaftliche Impulse geben.





Auftakt im Fürstensaal

"Den musikalischen Auftakt der Konzertreihe bildet am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr im Fürstensaal des Pfarrhauses Gößweinstein eine Hommage an Georg Philipp Telemann anlässlich dessen 250. Geburtstags. Telemann war zu seiner Zeit einer der berühmtesten Musiker Europas, dessen Werk mit über 3600 Kompositionen in Anzahl und Vielfalt das Schaffen seiner Zeitgenossen Bach und Händel zusammengenommen überragt. Und doch geriet seine Musik im Verlauf der folgenden zwei Jahrhunderte zu Unrecht nahezu in Vergessenheit. Zur Eröffnung der Balthasar-Neumann-Musiktage erklingen neben vokalen und instrumentalen Kammermusikwerken Telemanns Kompositionen von Bach und Händel, mit denen er befreundet war. Die Akteure sind allesamt sehr renommiert: Die Sopranistin Corinna Schreiter aus Nürnberg, Andreas Grohmann und Uta Kremtz aus Sachsen sowie der Organist Wieland Hofmann, Kantor in Erlangen.



Der Fürstensaal des Pfarrhauses hat in seiner fast 300-jährigen Geschichte vermutlich niemals als Konzertrahmen gedient. Der Saal sollte in seiner ursprünglichen Funktion den Bamberger Fürstbischöfen als adäquates Quartier für deren Aufenthalte im Wallfahrtsort Gößweinstein dienen. Dort findet auch der sich an das Konzert anschließende Festempfang statt. Limitiertes Konzertkartenkontingent inkl. Festempfang 29 Euro / 26 Euro ermäßigt.



Am Freitag, 20. Oktober, folgt um 19.30 Uhr in der Basilika ein Festkonzert für Trompeten und Orgel mit Till Fabian Weser , Victoria Kunze, Indrek Leivategija und Georg Schäffner. Die Akteure, allesamt Meister ihres Fachs, geben den ausgewählten Werken der Großmeister klassischer Musik wie Händel, Bach, Mozart, Rathgeber und Walther in der Basilika Gößweinstein Raum und Klang in vollendeter Form.



Für barockes Musikspektakel werden einmal mehr die Kompositionen von Georg Friedrich Händel sorgen. Dabei können die Trompeten, vor allem aber die Sopranistin Victoria Kunze glänzen. Abgeschlossen wird das Konzert mit der grandiosen Ode an Queen Anne für Sopran und Trompete, die der Meister der Barockmusik als Huldigungsmusik für die englische Königin komponierte. Konzertkarten 16,-- / 14,-- Euro ermäßigt.



Herausragende Sänger und Musiker

"Himmel, Erde, Meer, Luft" heißt das Motto am Samstag., 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Basilika Gößweinstein. Das Konzert wird vom Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble, "einem der besten Chöre der Welt", so das Magazin "Grammophon", bestritten. Jeder Sänger ist in der Lage, als Solist aus dem Chor hervorzutreten und ebenso als Teil des Gesamtklangs in der Gruppe aufzugehen. Im Balthasar-Neumann-Ensemble werden herausragende Musiker seit 1995 zusammengeführt. Werke vom Frühbarock bis zur Moderne werden ihrer Entstehungszeit und dem historischen Hintergrund entsprechend auf authentischem Instrumentarium dargeboten.



Der Titel "Himmel, Erde, Meer, Luft" sucht menschliche Lebenswelten und Hoffnungsorte, ergründet durch Musik des 17. bis 20. Jahrhunderts. Feuer, Wasser, Erde, Luft: Urkräfte des Lebens und zugleich unzähmbare Naturgewalten. Zur Eröffnung loten die vereinten Balthasar-Neumann-Ensembles die Vielfalt der Elemente musikalisch aus und setzen dabei auf die elementare Kraft des Gesangs. Mit Monteverdis Orpheus feiern sie die Schönheit der blühenden Erde, mit Carissimis Jonas tauchen sie in einem 20-Minuten-Drama ins sturmbewegte Meer. Das Feuer der Liebe, entfacht vom südamerikanischen Barockmeister Araujo, trägt sie in luftige Himmelshöhen, wo sich in Sven-David Sandströms suggestiven A-cappella-Klängen eine unerhört neue Welt entfaltet. Olof Boman am Pult ist als passionierter Vokalmusik-Spezialist den von Thomas Hengelbrock begründeten Ensembles seit langem verbunden. Ein fulminanter Auftakt mit einem der besten Chöre der Welt.



Im Anschluss an das Konzert können auch Karten für einen Festempfang mit den Künstlern im Pfarrhaus erworben werden; Festempfang 20- Euro (nur in Verbindung mit der Konzertkarte erhältlich). Konzertkarte KAT I 39 Euro / 35 Euro ermäßigt, Konzertkarte KAT II 29 Euro /

25 Euro ermäßigt.



Den sakralen Abschluss der Festwoche bildet am Sonntag, 22. Oktober, um 10.30 Uhr in der Basilika die feierliche musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes mit Franz Schuberts populärer "Deutscher Messe"; mit dem Basilikachor Gößweinstein und dem Bläserquartett des "ensembles hundshaupten". Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten.



Karten erhält man beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, an den bekannten Vorverkaufsstellen für die Konzerte des Kuratoriums für Kunst und Kultur im Forchheimer Land, außerdem unter www.nn-ticketcorner.de oder www.reservix.de ; detaillierte Informationen zum Vorverkauf unter www.forchheimer-kulturservice.de