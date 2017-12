Ein bisschen Spaß geht immer

Die Laientheatergruppe der Kolpingsfamilie Neunkirchen am Brand präsentiert "Es lebe Casanova", ein Dreiakter von Margit Suez.



Zum Inhalt: Seit Sebastian (Roland Schmitt) mit Sack und Pack und seinen sämtlichen Tieren bei seinem Freund Berti (Christoph Werwein) eingezogen ist, ist es für Berti und seine Freundin Angie (Stephanie Bury) mit der trauten Zweisamkeit vorbei. Nicht nur dass Ilse (Barbara Preiser), die neue Nachbarin, Sebastian aufgrund eines Missverständnisses für einen Autoknacker hält und ihn auf den rechten Weg zurückführen will, auch die resolute Erbtante Ottilie (Anja Mehl) taucht in den ungelegensten Augenblicken auf, um endlich Sebastians gar nicht existierende Verlobte kennenzulernen.



Als dann auch noch ein angeblich schwangeres Mädchen namens Heidi (Laura Grau) auf der Bildfläche erscheint und Tante Ottilie Sebastian für den Vater des Kindes hält, Ilses Verlobter Friedhelm (Johannes Ruppert) wegen der Tiere in der Nachbarschaft dem Nervenzusammenbruch nahe ist, gleicht Bertis Wohnung allmählich einem Irrenhaus.



Die Aufführungen im Pfarrzentrum Adolph Kolping in der Gräfenberger Str. 2 in Neunkirchen sind am

Freitag, 5. Januar, 19.30 Uhr; Samstag, 6. Januar (Dreikönig), 15 und 19.30 Uhr; Sonntag, 7. Januar, 15 Uhr; Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr; Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 14. Januar, 15 Uhr;

Freitag, 19. Januar, 19.30 Uhr sowie Samstag, 20. Januar, 19.30 Uhr.



Das Laienspiel der Kolpingsfamilie hat eine lange Tradition, heuer wird bereits das 40. Jubiläum des Regisseurs Erich Werwein gefeiert. Ihm gelingt es immer wieder, junge Menschen für die Bühne zu begeistern.



Anfang Januar werden jedes Jahr sieben bis neun Aufführungen dargeboten, zu denen stets über 1000 Besucher kommen. Sie freuen sich an der Handlung, die oft Themen aus dem Alltag gekonnt und geistreich darstellt und damit dem Einen oder Anderen den Spiegel vorhält. Es ist für jeden der Darsteller eine Bereicherung, bei dem Theater mitzuspielen.



Einzigartig für Laienspielgruppen sind auch die Erhöhungen im Zuschauerraum, die jedem eine gute Sicht auf die Bühne garantieren. Bei den Nachmittagsvorstellungen kosten Karten sieben Euro, bei Abendvorstellungen zehn Euro. Ein Teil der Einnahmen wird für die Aktion der Sternsinger gespendet.

Platzkartenvorverkauf für die Abendvorstellungen im Modehaus Grau, Innerer Markt 4 in Neunkirchen am Brand, Tel. 09134/233.