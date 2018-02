Eggolsheim staunt und ehrt

Viele Vereine - von der Feuerwehr und den "Helfern vor Ort" über Sportgruppen bis zu Gartenliebhabern und Chören - prägen das Leben der Marktgemeinde Eggolsheim positiv. In einem Ehrungsabend dankte die Gemeinde für die wertvolle Arbeit der Vereine und das Engagement Einzelner. Die Aktiven wurden mit Urkunden und Medaillen geehrt und für spezielle Erfolge mit Geschenken bedacht.



Reinhard Stang und Elisabeth Roppelt, die auch durch Gesang mit Klavierbegleitung die Reden und Ehrungen musikalisch unterbrachen, wurden für 25 Jahre als Leiter des Kirchenchores von St. Martin beziehungsweise als Organistin und Initiatorin der Eggolsheimer Orgelnächte die Silbermedaille der Marktgemeinde überreicht.



Alexandra Dormann leitet seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich die Marktbücherei. Kunigunda Gebhardt (Schützenverein), Georg Pfister und Werner Pfeufer (beide Fischereiverein) sind jeweils 25 Jahre im Vorstand ihrer Vereine. Zur Silbermedaille gab es auch eine Urkunde.



Sieben Goldmedaillen

Sieben Goldmedaillen wurden für 40 oder mehr Jahre ehrenamtliche Tätigkeit verliehen: an Josef Arneth, der mit seinem Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr in Unterstürmig und seiner bis heute andauernden Funktion als Vorsitzender auf 52 Jahre Engagement zurückblicken kann. Für den Mesnerdienst in der Filialkirche Tiefenstürmig ging Gold an das Ehepaar Antonia und Edwin Kraus, an Anita und Paul Endres für die Instandhaltung der Dorfkapelle in Bammersdorf.



Wilhelm Lauer und Gerhard Schneider wurde die Arbeit im Vorstand des Imkervereins "vergoldet". Auch das Gründungsmitglied der Tennisabteilung der DJK Eggolsheim, Werner Starklauf, erhielt für seine Tätigkeiten, unter anderem als Schiedsrichter, die Goldmedaille. In der Fußballabteilung der DJK war Georg Grasser über 40 Jahre lang Schiedsrichter.



Soziales Engegement

Vier weitere Personen wurden für ihr großes soziales Engagement von der Gemeinde beschenkt: Martin Arneth, schon vom bayerischen Innenminister für seine Arbeit als Kommandant und Kreisbrandmeister hoch dekoriert, nahm die Glückwünsche und ein kommunales Geschenk genauso entgegen wie Norbert Rein als "Helfer vor Ort" mit schon über 1000 Schichtdiensten.



Blutspender

Elfriede Schirner und Franziska Freiwald waren vom Bayerischen Roten Kreuz gemeldet worden, da sie mehr als 100 Mal Blut gespendet haben.



Schule, Beruf und Forschung betraf der zweite Ehrungsabschnitt. Theresa Knoll (Realschule Ebermannstadt), Lynn Richter (Berufsschule, Einzelhandelskauffrau) und Salvina-Lorena Romano (Berufsfachschule Altenpflege, Forchheim) schlossen jeweils als Jahrgangsbeste ihre Ausbildung ab und erhielten ein gemeindliches Geschenk - wie auch das Jugend-forscht-Team "Weltall" mit Katharina, Patricia Schlund und Lena Jung, die 2017 in Eggolsheim mit ihrem Thema und ihrem Stand sehr erfolgreich waren.



Atemberaubende Akrobatik

Nach ihrer fast atemberaubenden, dabei sehr ästhetischen Showübung wurde den Mitwirkenden aus der Sportakrobatikabteilung für ihre mehrfachen deutschen Meistertitel sowie internationalen Siege gratuliert. Trainerin Geli Leuschner und Abteilungsleiterin Maja Eismann bekamen Blumensträuße.



Geldpräsente erhielten Einzelsportler und Mannschaften für ihre besonderen Leistungen vor allem 2017: die Keglerinnen des SKC Eggolsheim (Meisterschaft in der Bayernliga), die Karateka des DJK/SC Neuses mit dem bayerischen Vize-Meister und Dritten bei der deutschen Meisterschaft, Hans Rosemann. Auch die Bogenschützen mit Trainer Matthias Wagner stammen aus Neuses und stiegen in die Oberliga auf. Die Tischtennisabteilung der Eggolsheimer DJK ist stetig aufgestiegen (erste Herrenmannschaft jetzt Bayernliga, zweite und dritte Bezirks- und Kreisliga).



Auch die Fußballer, die Basketballer (mit Jan-Friedrich Eismann als deutscher Pokalsieger), die Tennisabteilung sowie der Schützenverein Hubertus Drosendorf (Luftpistolenmannschaft mit Christian Wolf als Einzelsportler) wurden für ihre Erfolge mit Gratulation und Geldpräsenten bedacht.



Abschließend ehrte Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) noch für den vierten Platz bei der Jugendolympiade auf Landkreisebene nicht Sportler im engeren Sinn, sondern die für die Gesellschaft besonders wichtige Jugendgruppe der FFW Eggolsheim.



Man hörte noch einmal E. Roppelt (Klavier und Gesang) und R. Stang (Gesang) mit "Imagine" von den Beatles und strebte dann zum Büfett.