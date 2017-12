Eggolsheim: Einbrecher in flagranti ertappt

Drei unbekannte Täter drangen bereits am Freitagvormittag über die Terrassentüre in ein frei stehendes Einfamilienhaus in Neuses ein und durchsuchten das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Die Hausbesitzerin und ihr 23-jähriger Sohn befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoß und wurden durch verdächtige Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam. Als die Mutter im Erdgeschoß nachsah, überraschte sie die Täter, die daraufhin über die Terrassentüre ins Freie flüchteten.



Verfolgung aufgenommen

Der Sohn des Hauses versuchte, die Einbrecher zu verfolgen und rannte ihnen hinterher. Dabei rutschte er im Garten aus und verlor wertvolle Zeit. Deshalb gibt es keine Hinweise auf eine mögliche Fluchtrichtung der ungebetenen Besucher.



Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief trotz Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber jedoch erfolglos.



Bei der umfangreichen Fahndung waren neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Forchheim auch Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen aus den Bereichen Bamberg und Ebermannstadt mit eingebunden.



Obwohl die Diebe nur wenige Minuten im Haus waren, gelang es ihnen Schmuck in noch nicht bekannter Schadenshöhe, sowie den Geldbeutel des Sohnes zu entwenden. Andere Wertgegenstände, die die Täter bereits bereitgelegt hatten, mussten sie offenbar zurücklassen, nachdem sie frühzeitig von den Hausbesitzern gestört wurden. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei Bamberg aufgenommen.