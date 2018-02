Effeltricher Schüler lernen das Programmieren

Dank einer Spende der Sparkasse Forchheim hat die Grundschule Effeltrich fünf Laptops und einen Klassensatz von Calliope-Kleincomputern angeschafft. Der Scheck über 3100 Euro wurde von Jürgen Klaus und Nicole Mainusch von der Sparkassen-Filiale Effeltrich im Rahmen einer kleinen, von Rektorin Silke Schür vorbereiteten Feier übergeben.



Dabei hatten einige Schülerinnen und Schüler des nachmittäglichen Programmierkurses die Aufgabe, den Zuhörern zu vermitteln, was ein Calliope ist und was er alles kann. Sie zeigten die sieben mal acht Quadratzentimeter großen Scheiben der Calliope-Minicomputer mit Bedienknöpfen, Sensoren und Schaltungen und waren sichtlich stolz, berichten zu können, dass man sie dank gelungener Programmierung zum Beispiel als Schrittzähler, Geschwindigkeitsmesser, Wasserwaage oder Alarmanlage einsetzen kann.



In der griechischen Mythologie ist Kalliope eine Tochter des Gottes Zeus und eine der neun Musen. Heute ist der Name in vielen Ländern gebräuchlich: Er bedeutet so viel wie "die mit der schönen Stimme".



Das moderne Calliope-Computerprojekt wurde vom Fraunhofer-Institut eigens für Bildungszwecke entwickelt, um Schülern ab der dritten Klasse spielerisch Zugang zur digitalen Welt zu verschaffen. Programmieren schult erwiesenermaßen die Konzentrationsfähigkeit, das logische Denken und genaues Arbeiten. Die Kinder lernen schnell, dass der Computer das Programm nach einem falschen Befehl nicht umsetzt. So erwerben sie die heutzutage gefragte digitale Kompetenz, weshalb Calliope seit 2016 auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird.