Eckenhaid: Familie durch Rauchmelder gerettet

Nachdem in einem Kinderzimmer ein Bett in Brand geraten war, wurden die Eltern und ihre fünf Kinder dadurch rechtzeitig geweckt und konnten das Haus noch sicher verlassen. Kurz vor 2 Uhr morgens war bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg ein Notruf eingegangen, dass in einem Zimmer eine Matratze brenne.



Beim Eintreffen der um 1.57 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Eckenhaid und Eschenau stellte sich laut Bericht des Kreisfeuerwehrverbandes Erlangen-Höchstadt dann erst die ganze Dramatik des Geschehens heraus. Den ersten Ermittlungen zu Folge war es durch einen im Bereich des Kinderbetts liegenden LED-Lichtschlauch zu einem Schwelbrand der Matratze und der Kissen gekommen. Daraufhin hatte der an der Decke angebrachte Rauchmelder ausgelöst und sowohl die beiden im Raum schlafenden Kinder als auch deren Eltern und Geschwister in den Nachbarzimmern gewarnt, so dass sie rechtzeitig in Sicherheit bringen hatten können.



Vater rennt zurück

Der Vater lief dann nochmals in die Wohnung zurück, um den Brand mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen, was ihm größtenteils auch gelang, nicht ohne aber den giftigen Brandrauch einzuatmen.



Der Angriffstrupp der Feuerwehr Eckenhaid ging nach dem Eintreffen unter schwerem Atemschutz in das Zimmer im Dachgeschoss vor und brachte die noch glimmenden Matratzen nach draußen, wo sie endgültig abgelöscht wurden. Die Feuerwehr Eschenau stellte einen Sicherungstrupp. Somit war die Brandbekämpfung innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.



Glimpflicher Ausgang

Während die Mutter und die Kinder im Nachbarhaus unterkamen, wurde der Vater vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und vorsorglich zu Beobachtung in eine Klinik gebracht. Kreisbrandmeister Sven Menger und Kreisbrandinspektor Stefan Brunner, die zur Unterstützung des Einsatzleiters, Kommandant Jörg Kubat, mitalarmiert worden waren, zeigten sich erleichtert über den glimpflichen Ausgang des Geschehens und gaben der Familie Tipps zum weiteren Verhalten nach dem Brand.



Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung abschließend belüftet. Durch die frühe Branderkennung und die schnelle Brandbekämpfung durch den Vater und die Feuerwehr konnte der entstandene Sachschaden an der Einrichtung vergleichsweise gering gehalten werden, so dass die Familie weiter darin wohnen kann. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf.



Warnhinweise

Die Feuerwehr weist auf die hohe Brandgefahr hin, die von elektrischen Geräten, die sich am oder gar mit im Bett befinden, ausgehen kann, sowohl bei technischen Defekten als auch beim ganz normalen Gebrauch, wenn sich die beim Betrieb entstehende Wärme in Kissen oder Bettwäsche staut und das Gerät dadurch überhitzt. Deswegen sollten insbesondere auch Eltern darauf achten, dass Lampen, aber auch Handys, Smartphones oder Geräte der Unterhaltungselektronik nachts nicht im Bett ihrer Kinder liegen oder dort gar aufgeladen werden. Und: In der gesamten Wohnung sollten elektrische Geräte, die nachts nicht unbedingt in Betrieb sein müssen, richtig ausgeschaltet und nicht im Stand-by belassen werden. Das senkt die Brandgefahr - und schont auch den Geldbeutel.