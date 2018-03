Ebermannstadt: Polizei sucht vier grölende Vandalen

Wie bereits berichtet, haben bislang unbekannte Täter von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet Ebermannstadt mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem wurde am Osterbrunnen am Marktplatz randaliert. Nun wurden zwei weitere Vorfälle angezeigt, die denselben Tätern zugeordnet werden können, meldet die Polizei.



In der Georg-Wagner-Straße wurde die Scheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle zertrümmert und am Fußweg zwischen der Stadthalle und der Realschule mehrere Standleuchten aus den Verankerungen gerissen. In beiden Fällen entstand weiterer Sachschaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro.



Verdächtige liefen grölend durch die Stadt

Für die Taten sind nach Polizeiangaben vermutlich vier namentlich noch unbekannte Personen, die am Montagabend gegen 22 Uhr grölend von der Breitenbacher Straße kommend Richtung Stadtmitte liefen, verantwortlich. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet nochmals um sachdienliche Zeugenhinweise unter Telefon 09194/7388-0.