E-Werk feiert Fasching mit "Donikkl" und vielen anderen

Von heißen karibischen Rhythmen bis zu kunterbuntem Faschingsspaß für Kinder ist im Kulturzentrum E-Werk für jeden etwas geboten.



Karibikfasching mit Livebands

Höchsttemperaturen im E-Werk: Am Faschingssamstag holen die E-Werk-Mitarbeiter wie jedes Jahr das Karibik-Gefühl nach Erlangen. Mit Live-Band, Samba-Kapelle, Samba-Tänzerinnen, Strandbar und DJs auf drei Bühnen ist Partyspaß garantiert. Mit Sand im Schuh statt Schnee am Stiefel feiert Erlangen den legendären Karibikfasching.



Wie immer verwandelt sich laut Veranstalter das E-Werk mit viel lateinamerikanischem Temperament in den heißesten Partytempel östlich von Havanna. Die Gruppe "Los Blanquitos" vermittelt das Temperament und die Rhythmen Lateinamerikas. Sie besteht aus Musikern, deren Anspruch es ist, Feuer und perfektes Zusammenspiel zu einem sehr kompakten und klaren Sound zu vereinen. "Los Blanquitos" beweisen mit ihrer internationalen Besetzung, dass auch Nicht-Kubaner gemeinsam energiegeladene Salsa aufs Parkett bringen können. So ist die Formation mittlerweile auch überregional als Salsaorchester anerkannt. Das Repertoire umfasst klassische

Salsastücke, Timba, Cha-Cha-Cha, Merengue und auch selten gespielte Danzónes. Dazu gesellen sich Arrangements bekannter Pop-Songs.



Außerdem heizt der "Piranha-Social-Club ein. Die "Piranha" attackieren die Menschen mit ihren mitreißenden Rhythmen, Samba-Grooves und leben von der Lust am Trommeln.



DJs auf drei Areas

Im Saal feuert "DJ Carlos" einen Party-Hit nach dem anderen auf die Tanzfläche. Im Tanzwerk regiert der House mit "DJ Jackson-X". In der Clubbühne wird "DJ José Ortega" begrüßt, der das Publikum zum Salsatanzen bringen soll.



Strandbar in der Kellerbühne

Wie jedes Jahr verwandelt sich die Kellerbühne in eine Strandbar. Mit den Füßen im Sand und bei tropischen Temperaturen im Liegestuhl unter Palmen liegen und Cocktails schlürfen, kann es etwas Schöneres geben?



Rosenmontagsfasching

Die größte Rosenmontagsparty in Erlangen ist der Rosenmontagsfasching im E-Werk. Im Saal, auf der Clubbühne und in der Kellerbühne wackelt der Beton. Auch wer gerne Live-Musik hören möchte, kommt hier nicht zu kurz. Die Lokalhelden von "Motion Sound" sind in der Clubbühne am Start.

"DJ Carlos" spielt Party- und Clubhits, Rock und Pop, Schlager und Kitsch, 80er bis 90er, House und Hip-Hop.



Kinderfasching

Helau und Alaaf heißt für Groß und Klein im E-Werk am Dienstag. Die Gäste erwartet ein kunterbuntes Programm mit Europas erfolgreichster Kindermusik-Band "Donikkl". Egal ob als Prinzessin, Pirat, Polizist, Feuerwehrmann, Fee oder Clown: Alle sind eingeladen, zu tanzen, zu spielen und eine Riesenmenge Spaß zu haben. Die neue Show von Fliegerlied-Erfinder "Donikkl" und seiner quietschbunten Band verspricht Gute-Laune-Ohrwürmer und interaktive Späße.



Preise

Samstag, 10. Februar: Karibikfasching, 21 Uhr, ganzes Haus, Abendkasse 13 Euro

Montag, 12. Februar: Rosenmontagsfasching, 21 Uhr, ganzes Haus, Abendkasse 7 Euro, Studenten 5 Euro

Dienstag, 13. Februar: Kinderfasching, 14 Uhr, ganzes Haus, 6 Euro