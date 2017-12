Durchbruch für die Hemalata-Waisenhäuser

Aufbruchstimmung





Lebensstandard verbessern





Weitere Informationen



Gute Kunde für die Sponsoren der Hemalata-Waisenhäuser in Südindien: In Madras und Surutupalli ist dank der kontinuierlichen Unterstützung aus Franken der vom Minister für "Social Welfare" vorgegebene hohe Lebensstandard für die derzeit 300 Slum- und Waisenkinder erreicht worden. So haben die mittlerweile sehr kritischen Behörden "grünes Licht" für die Anerkennung der beiden Waisenhäuser erteilt.Das teilen Irmgard und Dieter Castelhun, die seit 30 Jahren zusammen mit der evangelischen Pfarrei Baiersdorf die Heime betreuen und regelmäßig besuchen, in ihrem Adventsbrief mit.Viele NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen), so stellt das Ehepaar aus Bräuningshof fest, konnten diese hohen Standards aus finanziellen Gründen nicht erfüllen und mussten ihre Einrichtungen schließen. Viele dieser Kinder suchen deshalb ein neues Zuhause. "Wir sind vorbereitet", betonen Irmgard und Dieter Castelhun.Wie sie berichten, wurde in Madras (Chennai) ein neues Haus gebaut und 2017 mit einem zusätzlichen zweiten Stockwerk versehen. Für das Haus-Darlehen haben sie an die Heimleiterin Hemalata Edwards 3500 Euro überwiesen. "Wir können diese Vorschriften der neuenZentral-Regierung nachvollziehen, denn sie möchte so schnell wie möglich internationale Standards erreichen", sagt "Finanzchef" Dieter Castelhun. Und er ist den vielen Unterstützern im Raum Forchheim-Erlangen dankbar: " Mit der finanziellen Unterstützung konnten wir die geforderten Gebäude, Einrichtungen und zusätzliche Mitarbeiter für die Betreuung finanzieren." Auf der letzten Reise im März 2017 konnte sich das Ehepaar selbst über den Fortgang der Maßnahmen informieren.Auf Grund der bei Hemalata vorhandenen Gebäude und Einrichtungen erhielt man 2016 vom "Gouvernement of Andhra Pradesh" die Vorab-Genehmigung, die Errichtung eines "Iti" (Ausbildungs-Institut der Industrie) bei der Zentralregierung in New Delhi zu beantragen. Nur "Itis" sind berechtigt, in Zweijahreskursen Jugendliche als Facharbeiter auszubilden. Diese Ausbildung ist stark an der dualen Ausbildung (zum Beispiel in Deutschland) ausgerichtet. Auch hier will man internationale Einheits-Standards erreichen. 2017 wurden die Vorschriften, etwa zum Nachweis des Eigentums der Grundstücke, erweitert und verschärft. Eine Menge Bürokratie war hier zu leisten.Die halbjährigen Basiskurse laufen aber nur schleppend (Computer 40 Studenten, Elektro fünf und Nähen 20 Mädchen 2017), berichten die Castelhuns im Adventsbrief. "Die Jugendlichen warten sehnlichst auf den Start der zweijährigen Facharbeiterkurse, denn nur diese garantieren gut bezahlte Jobs in Industrie und Handwerk. Wir haben lange Wartelisten." Offensichtlich habe die Zentralregierung in Delhi die Flut der Anträge zur Errichtung eines "Iti" stark unterschätzt. So ist ein Stau bei den Genehmigungen entstanden. "Darunter haben auch wir zu leiden, denn wirwarten seit einigen Monaten auf die Einladung, unserer 'Iti' errichten zu dürfen. Die Finanzierung ist gesichert."Wichtig ist dem Ehepaar, das mittlerweile auch von der Familie unterstützt wird, dass man den Lebensstandard der 300 Kinder verbessern konnte. Als nächste größere Investition ist die Anschaffung eines Vans für das Zion-Heim für den Transport der Kinder zu den Schulen und für Einkäufe im Lebensmittelgroßmarkt geplant.Irmgard und Dieter Castelhun sowie Heimleiterin Hemalata sagen allen Sponsoren Dank für die Treue und Bereitschaft, die Unterhaltung der Heime und Projekte zu unterstützen.Spendenkonto : IBAN : DE08763510400005759485BIC : BYLADEM1FORSpendenbescheinigungen erstellt die Kirchengemeinde Baiersdorf. Auch für 2018 gibt es einen Hemalata-Kinderkalender, den man bei der Familie Castelhun, Bräuningshof, Am Fasanenholz 5, erwerben kann.