Drei Unfälle in der A 73-Baustelle in Forchheim

Trotz deutlicher Ausschilderung bereitet die wieder eingerichtete Autobahnbaustelle zwischen Forchheim-Süd und Forchheim-Nord den Fahrzeugführern offenbar erhebliche Probleme. So kam es im Verlauf des Dienstags im Baustellenbereich zu drei Verkehrsunfällen.Am Vormittag fuhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin mit Forchheimer Kennzeichen an der Anschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Norden auf die A 73, missachtete dabei die Vorfahrt eines Sattelzuges aus dem Kreis Roth, dessen 53-jähriger Fahrer einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt beziehungsweise vor Ort in Stand gesetzt werden. Es kam zu einem erheblichen Stau in Richtung Bamberg. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 10 000 Euro.Um die Mittagszeit kam es dann zu einem Streifvorgang zwischen dem Hyundai eines 61-Jährigen und dem Sattelzug eines 24-Jährigen, die sich bei der Fahrstreifenbenutzung im Baustellenbereich nicht einig wurden. Der 61-Jährige wurde zudem noch durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers beleidigt. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt circa 4000 Euro.Am frühen Abend wollte dann eine 71-jährige Citroën-Fahrerin in Forchheim auf die Autobahn fahren und kam dabei zu weit auf die rechte Fahrspur. Der dort befindliche 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Auch hier beträgt der Gesamtschaden 4000 Euro, wie die Verkehrspolizei Bamberg berichtet.