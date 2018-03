Drei Jugendliche attackieren einen Mann in Forchheim

Am Sonntagabend ist ein 39-Jähriger beim Gassi gehen im Bereich der Bamberger Straße / Egloffsteiner Straße von drei Jugendlichen angegriffen und am Kopf verletzt worden. Die drei Schüler im Alter zwischen 14 und 15 wurden im Bereich der Fahndung in Tatortnähe kurze Zeit später von Beamten der Polizeiinspektion Forchheim angetroffen.



Polizei Forchheim bittet um Hinweise

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Die Beamten bitten Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 09191/7090-0.