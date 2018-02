Dormitzer Gardemädchen retten ihren Bürgermeister

Am sogenannten "unsinnigen Donnerstag" drangen schwarz gekleidete und vermummte Personen - dem Vernehmen nach soll es sich um Frauen gehandelt haben - in das Dormitzer Rathaus ein und verschafften sich Zutritt zum Bürgermeisterbüro von Holger Bezold. Er wurde sogar auf seinem Stuhl mit Klebeband gefesselt.



Die vermummten Personen forderten die Gemeindekasse sowie die hässliche Bürgermeisterkette von Dormitz. Nach zähen Verhandlungen gelang es Bezold, die Gemeindekasse zu schützen und gegen reichlich "Flüssigkeit" eintauschen.

Danach folgte eine verbale Abrechnung mit dem Bürgermeister, seiner Amtsführung und Bezolds langjährigem Single Dasein. So warfen ihm die Vermummten vor, dass er es trotz eines gesponsorten Satzes Trikots nicht geschafft habe, das Herz einer Dame der FC Dormitz Fußballmannschaft zu erobern.



Die Eindringlinge vermuteten, dass das neue "Friedhofsheisla" nur gebaut wurde um es später in einen Kindergarten umzuwandeln, da Bezold wohl frühzeitig den Platzmangel in der örtlichen Kita erkannte habe.



Vermummte Personen

Auch habe das neue Highspeed- Internet, das der Bürgermeister veranlasst hatte, für so viel "Fire-to-the-Home" in Dormitz gesorgt, dass es für einen Hausbrand an der Hauptstraße verantwortlich gewesen sein soll. Schließlich wurde Bürgermeister Bezold mit Hilfe von Dormitzer Gardemädchen (die allesamt beim Effeltricher Fosanochtsverein e.V. tanzen) befreit. Die vermummten Personen ergriffen die Flucht und entkamen unerkannt, wobei sie dem Bürgermeister ein rohes Schnitzel als "Frischfleisch" überließen.



Nach Zeugenaussagen wurden zu späterer Stunde einige der Vermummten beim Feiern im örtlichen Wirtshaus, zusammen mit einer Person gesichtet, die Bezold verblüffend ähnlich gesehen haben soll. Wer kann Zeugenaussagen machen? Die Einbrecher hatten alle durchwegs weibliche Rundungen. Die Bürgermeisterkette bleibt bis auf Weiteres verschwunden. Sachdienliche Hinweise werden im Dormitzer Rathaus entgegengenommen.