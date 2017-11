Doppelgleisige Bahn in der Fränkischen Schweiz?

Man könnte meinen, die Karte zeigt ein Tal in der Fränkischen Schweiz, wie die Unterschrift auf der alten Postkarte suggerieren will. Wäre da nicht die doppelgleisige Bahnstrecke, welche in einen dunklen Tunnel verschwindet. Das gibt es im Wiesenttal nicht.



Und auch der weitere Text unter dem Bild gibt Auskunft, dass es sich bei der Ansicht um den "Roten Fels zwischen Rupprechtstegen und Lungsdorf" handelt. Ein Fehldruck? Oder wusste der "Kunstverlag Dennerlein aus Nürnberg", von dem die Karte stammt nicht, wo sich die Fränkische Schweiz befindet?



Des Rätsels Lösung könnte in dem Umstand verborgen sein, dass es seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine Menge von "Schweizen" gab, die ihr Landschaftspotenzial - eine romantische Tallandschaft - zur Förderung des Tourismus verwendeten und ihrem Gebiet den Regionzusatz "Schweiz" verpassten.



Darüber hat sich Lothar Schnabel aus Nürnberg schon 1989 Gedanken gemacht. In einem Aufsatz wies er nach, dass der Begriff "Schweiz" auch im Nürnberger Land weit verbreitet war und es in manchen Reiseführern eine "Hersbrucker Schweiz" oder sogar eine "Nürnberger Schweiz" gab. Und da Rupprechtstegen und Lungsdorf nur wenige Kilometer südlich von Velden liegen und damit nur wenige Kilometer von Plech und Betzenstein entfernt, aber viel weiter von Hersbruck weg, lag es nahe, dieses Tal der Fränkischen Schweiz zuzuschreiben.



Es könnte aber auch ganz einfach nur der Versuch gewesen sein, den bekannten Marken-Begriff Fränkische Schweiz für eigene Werbezwecke zu nutzen - ähnlich den Osterbrunnen, die es in dieser Gegend mittlerweile schon fast so häufig gibt wie im Ursprungsland Fränkische Schweiz selber.



Die Karte wurde zwischen 1948 und 1956 verschickt (erkennbar an der Notopfer-Berlin-Briefmarke auf der Rückseite), und zwar aus dem Genesungsheim Münzighof bei Velden. Sie wurde bei einer kürzlich stattgefundenen Ansichtskartenmesse in Nürnberg gekauft.