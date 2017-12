Diese Wohnanlage ist auf dem Frömel-Gelände geplant

Die Fläche des ehemaligen Gärtnereigeländes Frömel in Ebermannstadt wurde im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) bedeutendes Entwicklungspotenzial attestiert. Soll heißen: Auf dem Flurstück soll attraktiver, verdichteter Wohnraum entstehen. Realisieren will das Projekt Manfred Kronas (38), Geschäftsführer und Inhaber der "Alitus Capital Partners GmbH", ein Unternehmen, das in Einzelhandels- und Wohnimmobilien investiert.Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) begrüßte im September die Erweiterung des Wohnangebots an dieser Stelle als einen "Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung Ebermannstadts" Für das Areal zwischen Schulstraße und Leinengraben beauftragte der gebürtige Gasseldorfer Kronas das Architekturbüro Gräßel, Erlangen, mit einer Machbarkeitsstudie. Der Architekt, der bereits die Stadthalle und das Baugebiet "Weitblick" in Ebermannstadt geplant hat, legte ein Konzept für "modernes Wohnen, das ein breites Publikum anspricht" vor.Näheres zu den Planungen auf dem Frömel-Areal lesen sie hier auf inFrankenPLUS