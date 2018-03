Diese Kreisstraßen im Kreis Forchheim sind bald gesperrt

Mit Einsatz der wärmeren Witterung werden in etlichen Orten im Landkreis bereits begonnene Tiefbaumaßnahmen fortgesetzt beziehungsweise neue Maßnahmen durchgeführt. Dies hat neue beziehungsweise Verlängerungen von etlichen Straßensperrungen zur Folge, teilt das Landratsamt Forchheim mit.



Straßensperrung in Wüstenstein bis Ende Mai

In Wüstenstein muss die FO 40 in Richtung Draisendorf von Ostersonntag, 1. April bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Mai 2018 wegen der Fortsetzung der Kanalbaumaßnahmen für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt werden.



Straße in Ermreuth bis Ende Mai blockiert

Fortgesetzt werden auch die Kanal- Wasser- und Straßenbauarbeiten in Ermreuth. Die Ortsdurchfahrt Ermreuth (FO 28) bleibt daher bis Mittwoch, 30. Mai 2018 gesperrt.



Kreisstraße in Unterlindelbach bis Ende Juni

Eine längere Straßensperrung gibt es auch in Unterlindelbach. Die Vollsperrung der FO 18 muss wegen den laufenden Kanalbauarbeiten bis Samstag, 30. Juni 2018 verlängert werden.



Fünf Tage Baustelle in Hallerndorf

Eine kurzzeitige Sperrung gibt es dagegen in Hallerndorf. Wegen Asphaltierungsarbeiten wird ein Teilstück der FO 19 in Hallerndorf (Forchheimer Straße 17-29) von Montag, 9. April bis längstens Freitag, 13. April 2018 vollständig gesperrt.



Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.