Diese Forchheimer Kandidaten treten für den Bezirkstag an

Am 14. Oktober 2018 wird der Bezirkstag neu gewählt. Obwohl der Bezirkstag viel zu wichtig für ein Schattendasein ist, kennen selbst Politikinteressierte ihn und seine Aufgaben kaum.Wer Forchheim in den neu zu wählenden Bezirkstag vertreten wird, ist noch offen. Nachdem der bisherige Bezirksrat für den Stimmkreis Forchheim und ehemaliger Oberbürgermeister Franz Stumpf nicht erneut antreten wird, kann der Wahlkampf durchaus spannend werden.Weshalb sich der Gang zur Wahlurne lohnt und welche Kandidaten zur Wahl stehen, erfahren Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 2. Februar zu finden.