Diebstahlserie in Sportvereinen im Kreis Forchheim: Verbrecher-Paar geschnappt

Rund 50 Diebstähle



Beachtlicher Erfolg für die Forchheimer Polizei: Seit Mai 2017 hatten sich zahlreiche Diebstähle aus Umkleidekabinen von Sportvereinen ereignet. Die Diebe nutzten wohl die Zeit, in der die Sportumkleiden nicht abgeschlossen waren und entwendeten aus der abgelegten Kleidung, Bargeld.Die umfangreiche Recherche der Beamten, führte die Polizei auf die Fährte eines Ehepaares aus dem oberpfälzischen Landkreis Sulzbach-Rosenberg. Die 31- und 28-jährigen Diebe zeigten sich geständig: Die Beweislast war erdrückend. Laut der Polizei konnten auch Diebstähle in Sportheimen in den Regierungsbezirken Mittelfranken und Oberpfalz aus dem Jahr 2016 dem Paar zugeordnet werden.Insgesamt begangen die Diebe rund 50 Diebstähle, bei denen die Beiden einen vierstelligen Betrag sammelten. Das benutzte Fluchtfahrzeug wurde beschlagnahmt.Insbesondere der einschlägig vorbestrafte Mann dürfte mit einer weiteren Freiheitsstrafe zu rechnen haben.