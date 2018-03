"Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze": Anselm Grün tritt in Gößweinstein auf

Karfreitagsmusik von Hadyn





Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land e.V. veranstaltet das Konzert "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" op. 51 Nr.1-7 Hob.III: 50-56 von Joseph Hadyn. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, dem 27. März 2018, 19.00 Uhr, in der Basilika Gößweinstein.Seit Jahrhunderten meditieren Menschen in der Fastenzeit vor Ostern die "Sieben letzten Worte Jesu am Kreuz". Komponisten, Maler und Bildhauer haben sich damit beschäftigt, und noch heute rühren sie uns tief an. Sie schenken uns die Hoffnung, dass auch im Angesicht von Schuld und Tod noch Vergebung und Heilung möglich werden. Anselm Grün regt dazu an, die Worte Jesu zu bedenken und ihnen einen Platz in unserem heutigen Leben zu geben. Begleitet wird Pater Anselm von den Musikern des Bamberger Streichquartetts. Die vier Musiker spielen das Werk "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze", op. 51 Nr. 1-7 Hob.III: 50-56, von Joseph Haydn.Haydn schrieb diese Karfreitagsmusik 1785 im Auftrag eines spanischen Domherrn für die Kathedrale von Cadiz. Die Musik ist als Meditation innerhalb der Karfreitagsliturgie gedacht. Jedes der sieben Worte wurde vom Bischof von der Kanzel verlesen und ausgelegt, dann kniete der Bischof im stillen Gebet vor dem Altar und dazu erklang die entsprechende "Sonata". Das Werk machte überall, wo es zur Aufführung kam, tiefen Eindruck. Haydn selbst zählte es zu seinen gelungensten Schöpfungen. Haydn hat mit dieser Musik seine Ehrfurcht und Dankbarkeit für die Gnade Gottes zum Ausdruck gebracht.Haydn selbst schreibt seinem englischen Verleger Forster über sein Werk: "ein ganz neues werck, bestehend in blosser InstrumentalMusic, abgetheilt in sieben Sonaten, wovon jede Sonate 7 bis 8 Minuten dauert, nebst einer vorhergehenden Introduction, zu lezt ein Terremoto, oder Erdbeben, diese Sonaten sind bearbeitet, und angemessen über die wort, so Christus unser Erleser am Creutz gesprochen (....) Jedwede Sonate, oder Jedweder Text ist bloß durch die InstrumentalMusic dergestalten ausgedrückt, dass es dem unerfahrenstenden tiefsten Eindruck in Seiner Seel Erwecket....".Das Bamberger Streichquartett mit Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch verleihen den sieben langsamen Sätzen feinen Klangsinn und innigen Ausdruck. Unmittelbar nach dem Tod Jesu am Kreuz entstand nach dem Lukas-Evangelium eine Finsternis, der Vorhang des Tempels zerriss und ein schreckliches Erdbeben erschütterte das Land. Haydn zeichnet dieses Geschehen mit einem "Il terremoto" (Das Erdbeben) in seinem Schlusssatz nach.Betrachtungen zu den einzelnen Sätzen Jesu spricht Pater Anselm Grün. Er möchte die Worte Jesu am Kreuz tiefgründig deuten. Trotz der Tragik des Todeskampfes Jesu, wird, so P. Anselm, immer wieder die umarmende Liebe Gottes für uns Menschen spürbar, und, adäquat der Musik Haydns, ist das tröstende, österliche Licht der Auferstehung stärker ist als der Tod.Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12. Karten sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191-861045, bei der Buchhandlung Streit (Tel. 09191-2408), bei der Bücherstube an der Martinskirche (Tel. 09191-14500), bei der Lottoannahmestelle Kefferstein (Tel. 09191-3515930), im Basilika-Laden des Wallfahrtsmuseums Gößweinstein (Tel. 09242-740425), in der Tourist-Information Gößweinstein (Tel. 09242-456) sowie an der Abendkasse (ab 18.00 Uhr) erhältlich. Weitere Informationen zur Konzertveranstaltung erhalten sie durch das Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191 - 861045 sowie im Internet unter www.forchheimer-kulturservice.de