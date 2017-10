Die Nacht der vollen Kirchenbänke

von ALEXANDER HITSCHFEL

Am Freitagabend luden Forchheims Gotteshäuser zur "Nacht der offenen Kirchen" ein. Leider profitierten nicht alle Kirchen von der guten Besucherfrequenz. Besonders die weniger zentral gelegenen Kirchen verzeichneten nur einen geringen Besucherzulauf, so dass auch der Ruf nach einer Konzeptänderung laut wurde.

Es ist eine gespenstische Atmosphäre, die die Besucher von Sankt Gereon am Freitagabend erleben durften. Über eine weiße Falzwand wurde im dunklen Raum ein ganz besonderer Film über Vergänglichkeit, Veränderung und Neuzeit gezeigt. Künstlerin Marianne Vordermayr hatte sich einen ganz besonderen Inhalt für ihren fast elfminütigen Film ausgesucht. Sie stellte ihren Film unter den Titel "Notizen zur Veränderung Nr. 5" und zeigte Filmaufnahmen aus dem einstigen Kloster Sankt Anton.



Fesselnde Bilder

Bei ihren Filmaufnahmen spielte der Künstlerin das Wetter gut in die Karten, denn ein Sturm und Regen zogen auf. Vordermayr hatte sich mit dem Thema beschäftigt , was alles passierte, als der Redemptoristen-Orden den Forchheimer Klosterstandort aufgelöst hat. Die Filmaufnahmen in den leeren Räumen und Fluren des einstigen Klosters lösen beim Betrachter über weite Strecken ein schaurig-gespenstische Unwohlsein aus. Die leeren Gänge des Klosters, nur noch karg bestückt mit dem einen oder anderen Holzkreuz, oder dem einen oder anderen Bild, sowie Blicke von innen nach außen, wo die Bäume und Sträucher im Sturm wehen und der Regen peitscht, verursachen Gänsehaut. Es ist ein Film, der bei Besuchern, die sich enger mit der Materie beschäftigen und nicht nur oberflächlich und im Schnelldurchgang beim "Kirchen-Hopping" den Streifen ansehen, Gefühle wie Hilflosigkeit oder Kontrollverlust auslösen. Was aber von der Filmemacherin auch so gewollt ist. Die Nacht der offenen Kirchen hatte am Freitagabend aber vieles zu bieten.



Auftakt in der Kaiserpfalz

Die Auftaktveranstaltung fand um 19 Uhr im Innenhof der Kaiserpfalz statt, wo es einen spirituellen Auftakt mit zeitgenössischer und moderner Posaunenmusik gab. Schauspieler sprachen Impulsgedanken zu Martin Luther. Um 19.30 Uhr hatten die Besucher dann die Gelegenheit Wandprojektionen im Kaisersaal des Pfalzmuseums auf sich wirken zu lassen; Stefanie Spörl spielte dazu begleitende zeitgenössische Musik von Ludovico Einaudi. Der Kaisersaal war passend dazu in violetter Lichtfarbe getaucht. Danach durften sich die Besucher bei spätsommerlichen und angenehmen Abendtemperaturen auf den Weg zu den verschiedenen Gotteshäusern machen. Nur ein paar Schritte von der Kaiserpfalz entfernt, in der Marienkapelle, zeigte die Forchheimer Künstlerin Christine Frick unter dem Motto "Here comes the sun", ein Farben- und Formenspiel der Sonne. Pfarrer Martin Emge aus der Pfarrkirche lud zu einer Führung durch seine Pfarrkirche ein, während dieser er die einzelnen Bestandteile des Kirchengebäudes näher erläuterte. Klosterchor und Klosterorchester Sankt Anton musizierten zur Ehre Gottes und zum Lob Mariens vor vollen Bänken in der Klosterkirche.In der Johannis-Kirche schlug die Bayreuther Band "Fishfunk" lautere und rockige Töne an und präsentierte traditionelle Choräle aufgehübscht und in moderner Form.

Damit es den Besuchern an diesem Abend an nichts fehlen sollte, boten viele Kirchengemeinden auch kleine Snacks an. In Sankt Johannis wurden beispielsweise Brezen und Brötchen und Getränke kredenzt; in der Christuskirche wurden selbst gebackene Luther-Kekse an die Besucher als Wegzehrung verteilt.



Leben findet Innenstadt

Gezeigt wurde hier der Dokumentarfilm von Katharina von Bora die als Nonne, Geschäftsfrau und vor allem Luthers Weib in die Geschichte einging. Während bei der ersten Filmvorführung 30 Gäste anwesend waren, kamen zur zweiten Vorführung gerade einmal zehn Zuschauer. Während also die Innenstadtkirchen sich an einer guten Besucherfrequenz erfreuen konnten, war der Besucher in so manchem "Außenstandort" eher mau. Ein gleiches Bild bot sich auch in der Pfarrkirche Verklärung Christi. Hier hatte man unter dem Motto "Dem eigenen Leben eine neue Form geben" - Impressionen aus dem Leben der Heiligen Ottilie eine interessante Dokumentation gezeigt. Musikalische Umrahmung gab es hier von Johannes Freund an der Orgel. Pastoralreferent Dietmar Denzler zeigte, wie er sein eigenes Leben immer wieder hinterfragt und reformiert. Leider bot sich auch hier das gleiche Bild wie in der benachbarten Christuskirche; es kamen nur wenige Besucher in den Forchheimer Norden.

Hermann Buchfelder vom Pfarrgemeinderat fand es schade, dass man sich hier soviel Mühe bei der Organisation gegeben habe, im Vergleich zu den Innenstadtkirchen aber nur wenige Besucher kamen. "Hier sollte man im nächsten Jahr über eine gewisse Segmentierung nachdenken und Jahr für Jahr, einmal im Osten, einmal im Westen, die Schwerpunkte der Veranstaltung legen", so sein Vorschlag. Um 22.30 Uhr trafen sich alle Gläubigen dann zum gemeinsamen Abschlussgottesdienst in Sankt Anton.