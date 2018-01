Die letzte große Brieftaubenschau?

Die beiden Heroldsbacher Brieftaubenvereine "Sturmvogel I" und "Sturmvogel II" richten die 13. Regionalausstellung in Verbindung mit der zehnten Jugendausstellung des Regionalverbandes 752 Frankenland aus. Insgesamt werden in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule 271 Tauben aus 35 Schlägen und sieben Reisevereinigungen sowie neun Tauben aus der Jugendklasse präsentiert.



Die Veranstalter selbst teilen mit, dass es eine der letzten großen Veranstaltungen dieser Art sein könnte, da solche Regionalschauen mit großem Arbeitsaufwand verbunden seien und

den Brieftaubenzüchtern der Nachwuchs fehle.



Die Schirmherrschaft für diese große Brieftaubenschau in Heroldsbach hat Bürgermeister und stellvertretender Landrat Edgar Büttner (SPD) übernommen. Am Freitag werden am Nachmittag die Tauben angeliefert, ab 19 Uhr findet ein verbandsinternes Züchtertreffen mit Gastredner Franz Steffl statt.



Ab Samstag, 13. Januar, ist die Regionalausstellung ab 14 Uhr dann auch für die Öffentlichkeit freigegeben. Eröffnet wird die Ausstellung von Bürgermeister Büttner und dem Regionalvorsitzenden Lothar Bruckmann. Am Samstag um 19 Uhr findet die Regionalsiegerehrung mit Ehrung der Ausstellungssieger im Gasthaus Lindenhof mit musikalischer Umrahmung statt.



Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit am Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr zusätzlich die Regionalversammlung für alle Mitglieder in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Ab 13 Uhr erfolgt dort auch intern die Versteigerung der Spendentauben aus den Spitzenschlägen, um 16 Uhr die Ausgabe der Ehrenpreise und Ausstellungstauben.



Die Bevölkerung ist zu dieser wohl letzten großen Brieftaubenschau in Heroldsbach herzlich eingeladen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.