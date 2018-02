Die Hindenburgbrücke der Wiesenttalbahn aus der Luft

Jüngst fand er in einer luxemburgischen Internetauktion eine Karte aus Erfurt und bot 1,50 Euro, wie ursprünglich vom Anbieter verlangt. Er war der einzige Bieter und konnte das Stückchen Fotopapier jetzt in Händen halten.



Die Karte zeigt auf einer Luftaufnahme einen Blick aus Richtung Gößweinstein durch das Wiesenttal in Richtung Muggendorf. Schön zu sehen ist die in einem Bogen die Wiesent überspannende Hindenburgbrücke. "Der Fotograf im Flieger muss um etwa 1955 direkt über der Stempfermühle den Auslöser betätigt haben", meint Günther Klebes.



Verlegt wurde die Karte dann in Staffelstein. Wie das gute Stück aus der Fränkischen Schweiz nach Erfurt gekommen ist, darüber kann der Sammler nur spekulieren. Versandt wurde sie jedenfalls nicht, sie ist auch nicht beschrieben. "Ob dahinter ein Umzug steht oder einfach ein Bündel alter Postkarten nach einer Haushaltsauflösung an einen Händler veräußert wurde, der die Karten über das Internet weiter vermarktet, weiß ich nicht", sagt Klebes. Er hat auch schon Karten aus Australien, Israel, Kanada oder auch Südafrika erworben.