Der Kindergarten in Effeltrich ist ausgelastet

Die Kindertagesstätte in Effeltrich ist voll ausgelastet. Das liegt auch an dem hier angewendeten Personalanstellungsschlüssel von 10:1, das heißt, für jeweils zehn Kinder steht eine Betreuungskraft zur Verfügung. Um die Qualitätsstandards zu halten und den Kindern aller Altersgruppen gerecht zu werden, wurden einige Punkte der Satzung geändert.



Die Kinderkrippe nimmt Kinder ab dem ersten bis zum dritten Lebensjahr auf; jüngere Kinder können nur noch in Ausnahmefällen aufgenommen werden. Änderungen der Buchungszeiten sind in Zukunft nicht mehr monatlich, sondern nur noch zweimal im Jahr, nämlich zum 1. März und zum 1. September, und bei Einhaltung einer Frist von vier Wochen möglich.



Längere Öffnungszeiten

Die Öffnungszeit der Kita wird verlängert: In der Regel ist sie von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet; bei Bedarf kann diese Zeit sogar bis 17.30 Uhr ausgedehnt werden. Die Kinder müssen persönlich abgeholt werden oder von Personen, die schriftlich zu Abholberechtigten erklärt worden sind; diese müssen über 14 Jahre alt sein und sich ausweisen können.



Wegen der Verletzungsgefahr sollten die Kinder in der Kita weder Haarschmuck noch Halsketten tragen. Bei Verletzungen und bei Verlust des Schmucks übernimmt der Kita-Träger keine Haftung. Wenn Geschwisterkinder gleichzeitig die Kita besuchen, fällt nur für ein Kind die volle Gebühr an. Für die Geschwisterkinder ermäßigt sich die Gebühr nicht mehr um die Hälfte, sondern um 25 Euro pro Monat. Alle Gemeinderäte stimmten der vorgeschlagenen Satzungs- und Gebührenordnungsänderung zu.



Baugebiet in Poxdorf

Die Gemeinde Poxdorf hatte um Stellungnahme zum neuen Bebauungsgebiet "Am Mühlweiher II" gebeten. Dort ist der Bau von sechs Doppelhaushälften und vier Einfamilienhäusern geplant. Die östlich direkt angrenzende Flur gehört zu Effeltrich, weshalb die Gemeinderäte Überlegungen dazu anstellten, ob Effeltrich in ferner Zukunft hier nicht vielleicht einmal Gewerbe würde ansiedeln wollen.



Per einstimmigem Beschluss wurde festgehalten, dass im Falle einer solchen Gewerbeansiedlung Poxdorf für den Lärmschutz seiner Wohnhäuser zuständig sei und dass der Gemeinderat Effeltrich über den Fortgang des Bauvorhabens weiter informiert werden wolle.



Im Juli hatte die Fraktion DEL den Antrag gestellt, die Verwaltung möge für alle anstehenden Vorhaben, beispielsweise den Einkaufsmarkt, den Hochwasserschutz oder die Friedhofssanierung, eine Projektliste erstellen, damit die Räte einen Überblick darüber gewinnen können, welche Projekte derzeitig in welchen Schritten zu welchen Kosten bearbeitet werden und welche weiteren Vorhaben in naher Zukunft angegangen werden sollen. Auch eine Einordnung der Projekte nach Priorität wurde angeregt. Im Oktober beschloss der Gemeinderat, der überlasteten Verwaltung Zeit zu geben, um alle anstehenden Aufgaben zu erledigen; neue Projekte sollten vorerst zurückgestellt werden. In der letzten Sitzung des Jahres war nun das Thema "Projektliste" wieder auf der Tagesordnung und wurde ausführlich diskutiert: Vor allem wurde offenbar, dass die Dringlichkeit der einzelnen Vorhaben sehr unterschiedlich bewertet wird.



Projektliste

Bürgermeisterin Kathrin Heimann (DEL) erinnerte daran, dass einige Pflichtaufgaben der Gemeinde wie Schule oder Kindergarten Priorität hätten, dass andere Projekte, für die man Fördergelder erhalte, zeitlich vorrangig behandelt werden müssten und dass die Erstellung der gewünschten Sachstandsliste recht arbeitsaufwendig sei. Die ohne Gegenstimmen angenommene Kompromiss-Lösung sieht vor, dass die Bürgermeisterin eine Projektliste ohne Priorisierung erarbeiten und demnächst vorstellen wird und dass die DEL-Fraktion diese Liste zweimal im Jahr auf den neuesten Stand gebracht haben möchte.











