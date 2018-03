Der Grundstein für 76 Wohnungen in Forchheim ist gelegt

Eine geeignete Wohnung in Forchheim zu finden, ist nicht einfach. Wer das nötige Kleingeld übrig hat, kann ab Herbst nächsten Jahres in eine neu gebaute Eigentumswohnung auf der ehemaligen Fläche am Hornschuchpark einziehen.



76 Eigentumswohnungen werden auf dem 8400 Quadratmeter großen Grundstück an der Bayreuther Straße gebaut. "Es ist ein relativ großes Projekt", betont Martin Heyn, Vorstandsvorsitzender der Schultheiss Wohnbau AG. Zusammen mit Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) haben Vertreter der Schultheiss Wohnbau AG am Montag den Grundstein für das Projekt gelegt. Vier mehrstöckige Häuser sollen auf dem Hanggrundstück an der Bayreuther Straße entstehen.



Der Höhenunterschied von zwölf Metern sei eine Herausforderung, erklärt Heyn. 1200 Bohrpfähle haben die Arbeiter eingesetzt, um den Hang zu sichern. Im vorderen und im hinteren Bereich entstehen jeweils zwei Wohneinheiten: ein quadratischer Bau und ein längeres rechteckiges Haus. "Wir haben nur noch komplexe Baustellen in Forchheim", sagt Oberbürgermeister Kirschstein.



Ein Viertel ist bereits verkauft

3500 bis 4000 Euro pro Quadratmeter müssen die Käufer für die neuen Eigentumswohnungen hinlegen. Die 1- bis 4-Zimmer Wohnungen bekommen ein modernes Ambiente. "Wenn sich jetzt noch jemand entschließt eine Wohnung zu kaufen, dann kann der Grundriss noch variiert werden", erklärt Harriet Hamann, Pressesprecherin der Schultheiss Wohnbau AG. 25 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft, wie Hamann mitteilt. Unter den Interessenten seien alle Zielgruppen vertreten, von der Familie über Alleinstehende bis zum Rentner. Für viele Käufer sei die Wohnung eine Kapitalanlage. "Die Käufer kommen vor allem aus Forchheim und Bamberg", sagt Hamann.



Viele Kunden möchten zurück in ihre Heimat ziehen. So wie Ursula Frischmann, die sich eine 70 Quadratmeter große Wohnung gekauft hat. Gebürtig ist sie aus Reuth, hat aber lange Zeit in Erlangen gewohnt. Nun möchte sie zurück zu ihren Verwandten ziehen. "Besonders die Nähe zu meiner Familie war mir wichtig", erzählt Frischmann.