Der größte private Pflegedienst der Region Forchheim

Das 20-jährige Betriebsjubiläum von Gabis Krankenpflegeteam wurde in der Eggerbachhalle in Eggolsheim gefeiert. Bei der Geburtstagsfeier mit über 100 Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Ehrengästen war es genau das richtige Ambiente.



Das Unternehmen von Gabi Macht hat sich über die letzten zwei Jahrzehnte zum größten privaten Pflegedienst der Region gemausert. Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) konnte sich noch genau an die Anfänge erinnern: "1995 wurde die Pflegeversicherung beschlossen, es sind einige private Anbieter eingestiegen. Viele davon sind aber schnell wieder verschwunden, der Verwaltungsaufwand war zu groß. Gabi Macht hat ihr Unternehmen 1997 mit wenigen Mitarbeiterinnen gegründet. Es war und ist eine herausragende Leistung, das bis heute wirtschaftlich und inhaltlich durchzuhalten und in diesem Maß auszubauen", lobte der Gemeindechef.



"Gabi macht's gut", sagte der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) kurz und prägnant. Er gratulierte zu 20 Jahren Dienst am Menschen, "eine stolze Zeit", wie er konstatierte.



Als eine "starke Persönlichkeit" bezeichnete Landtagsabgeordneter Michael Hofmann (CSU) die Unternehmerin. Ihr zur Seite stehe ein kompetentes Team, das den Slogan "Pflege mit Herz und Verstand" hervorragend umsetze. In den kommenden Wochen möchte er einmal eine Pflegekraft einen Tag begleiten, um mehr aus der Praxis für seine politische Arbeit mitzunehmen. Viele der Pflegekräfte boten den Stimmkreisabgeordneten noch am Abend an, bei ihrer Tagestour dabei zu sein.



Forchheims stellvertretender Bürgermeister Franz Streit (CSU) stellte die "Arbeit mit vielen Facetten und Problemen" im Pflegedienst heraus und dankte der Unternehmerin für ihre Arbeit in Forchheim. Dort ist nicht nur der ambulante Pflegedienst im Einsatz, seit August 2014 wird in der Bayreuther Straße auch eine Tagespflege für 30 pflegebedürftige Menschen betrieben.



Ein Markenzeichen

Das "Markenzeichen" der Pflegekräfte von Gabis Krankenpflegeteam sind die türkisfarbenen T-Shirts. Es arbeiten fast ausschließlich Frauen bei Gabi Macht. "Mittlerweile haben wir aber auch zwei Männer im Fahrdienst", klärte die Moderatorin des Abends, Kerstin Herdegen-Frank, auf.



Den Erfolg machte die Unternehmensgründerin vor allem an der Qualität ihrer Mitarbeiter fest. 17 Jahre lang habe man keinen Internetauftritt gehabt. "Unsere Werbung war die mündliche Weiterempfehlung", berichtete die staatlich geprüfte Krankenschwester. Über 1500 Menschen habe man in den letzten 20 Jahren auf ihrem Lebensweg begleitet, zählte Macht zusammen.



Als Höhepunkt des Abends, der vom Eggolsheimer Musikverein musikalisch umrahmt wurde, zeichnete sie Mitarbeiterinnen für zehn- und 15- jährige Betriebszugehörigkeit aus. Eine besondere Anerkennung erhielten Oxana Friedrich und Tatjana Raiswich-Koga. Sie waren bei der Gründung des Unternehmens dabei und wurden für 20-jährige Betriebszugehörigkeit mit Urkunden und einem Präsent ausgezeichnet.