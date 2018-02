Den Kunreuther Weiberfasching gibt es seit 25 Jahren

Dem entsprechend schnell vergriffen waren die Karten für das Sportheim des TSV. Anja Sander begrüßte als eloquente Moderatorin die Gäste zu einem attraktiven Programm.



Längst sind Freundschaften gewachsen mit den Nachbarorten. Die Kunreuther Männer eröffneten den unterhaltsamen Abend. Nicht immer die Perfektion, vielmehr die Lust an der Freude stand im Mittelpunkt, einfach all das, was den Fasching ausmacht. Die Kunreuther Mädels waren ebenso unterhaltsam wie die Kunreuther Frauen.



Ins "Kino", was da eben alles so passiert, entführten die Dobenreuther Frauen die Besucher mit einem Sketch. Mit wenig Mimik , ohne Worte, erzeugten sie Lachsalven. Glänzender Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Effeltricher Männerballetts zusammen mit der Garde beim Pärchentanz.



Rosa Polster schaute zu und dachte an die Zeit, als sie vor 25 Jahren zusammen mit Christa Schmidt den Frauenfasching in Kunreuth mitinitiierte. "Mit gerade einmal 15 Teilnehmern fingen wir damals an", erinnerte sie sich. Jetzt ist sie Zuschauer und freut sich über die tolle Entwicklung. Aber selbst heute, so Polster, könne man sich davon nicht mehr ganz trennen.



Vorne legte DJ Micha heiße Musik auf. Er macht es schon seit sechs Jahren. Anja Sander vergaß im schönen Erfolg nicht, allen Mitwirkenden und Besuchern für ihre Teilnahme zu danken.